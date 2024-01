Eder Militao, el mejor ‘fichaje’ para un Real Madrid que hace aguas en defensa

El central, lesionado de gravedad en su rodilla izquierda en agosto, está recortando plazos y próximamente empezará la dinámica de grupo. En el club anhelan que el brasileño pueda estar listo para últimos de febrero o principios de marzo, por lo que podría jugar incluso cuartos de Champions. El jugador puede ser clave en la recta final de temporada, en un equipo que ha sufrido una sangría de goles en los últimos encuentros: 10 en 4 partidos.

El Real Madrid, o mejor dicho, Carlo Ancelotti, ha sabido sobreponerse a todas las adversidades que hasta ahora se ha encontrado en el camino en una temporada plagada de lesiones y otras circunstancias. Primero fue el no fichaje de un ‘9’ para suplir a Benzema, después la lesión del cruzado del para muchos mejor portero del mundo, Tibaut Courtois, luego la grave lesión también de rodilla de Militao y a finales del 2023, y por si fuera poco, llegaría el último gran infortunio con otro cruzado roto, el de David Alaba.

De esta forma el técnico italiano perdía a la columna vertebral que obró el milagro de la ‘Decimocuarta’ y aunque muchos daban por seguro el fichaje de un central en el mercado de invierno tras la lesión de Alaba, el club decidió no hacerlo. La decisión, consensuada con Ancelotti, fue la de apostar por retrasar a Tchouameni del medio centro a la defensa, para acompañar a las dos únicos centrales sanos de la plantilla, Nacho y Rudiger.

Una decisión arriesgada

En esta ventana de invierno el Real Madrid sondeó el mercado en busca de un defensa que no solo fuera un parche, si no que también se pudiera convertir en un jugador de futuro. Nombres como los de Gonçalo Inacio, Leny Yoro o Antonio Silva sonaron para recalar en el conjunto blanco y suplir las carencias defensivas del equipo, pero finalmente primó la política de fichajes del club y en ésta, no entran los grandes despilfarros en el mercado invernal, ni recuperar a viejas glorias como el francés Raphael Varane, y más sabiendo que Eder Militao, recién renovado por cierto hasta 2028, está cada vez más cerca de volver. Ése será el verdadero ‘fichaje’ merengue.

Ahora está por ver cómo afecta esta situación deportivamente hablando. Cierto es que los blancos vienen de ganar el primer título de la temporada, la Supercopa de España, pero también han caído en copa ante el Atlético de Madrid, en un partido en el que a los de Ancelotti se les vieron las costuras en defensa. La caída en Copa no ha afectado a las opciones blancas en Liga, El Real Madrid es el clarísimo favorito al título, al menos según las apuestas deportivas de Betfair, con una probabilidad implícita del 83,33% según sus cuotas, muy por encima del FC Barcelona, segundo favorito (14,28%) y del Girona (11,76%). En cuarta posición y con apenas un 3,22% de probabilidades se sitúa el Atlético de Madrid.

Militao, para tapar las grietas que están apareciendo en el muro defensivo del equipo

A pesar de ser el conjunto menos goleado de la Liga, con tan solo 13 tantos encajados en 20 partidos disputados, el Real Madrid está evidenciando en las últimas fechas serios problemas atrás. En los últimos cuatro encuentros, el equipo de Ancelotti ha encajado 10 goles y ha dado muestras de una importante endeblez defensiva.

A los dos tantos que el colista de la Liga, el Almería, hizo en el Bernabéu, (tres si sumamos el anulado a Sergio Arribas), hay que sumar los cuatro goles que encajaron los blancos en la Copa ante el Atlético de Madrid, el marcado por Lewandowski en la final de la Supercopa y los tres que el Atlético les materializó también en las semifinales en Arabia.

Es sintomático, además, que el Almería lograra adelantarse en el feudo blando en el primer minuto de juego y también que ninguno de los dos porteros, ni Kepa, ni Lunin, estén aportando seguridad a la línea defensiva, pues ambos han cometido errores de bulto en las últimas fechas. Y tampoco parece atravesar por su mejor momento Nacho; ha sido sustituido por Ancelotti en el descanso ante el Almería tras aparecer en la foto de los dos goles de los andaluces. Todos estos argumentos hacen más necesaria que nunca la vuelta de Militao.

Los plazos del brasileño

A diferencia de Courtois, que se lesionó un par de días antes, Eder Militao no tuvo afectación en los meniscos de su rodilla, por lo que su recuperación está siendo más rápida que la del portero belga. El brasileño está por fin viendo la luz al final del túnel y ya está trabajando sobre el césped con balón. El próximo paso será el de incorporarse a la dinámica de grupo junto al resto de sus compañeros para poco a poco coger ritmo de competición.

A pesar de estar recortando los plazos, en el Real Madrid no quieren correr riesgos y se espera que a finales de febrero o principios de marzo pueda estar listo a las órdenes de Ancelotti. Si esto es así, el jugador podría formar parte de la convocatoria para el partido de vuelta de ‘Champions’ ante el Leipzig, y quien sabe si para disputar minutos, teniendo en cuenta la escasa nómina de centrales que tiene el equipo. Vistas las circunstancias, y especialmente pensando en la Liga de Campeones, el Madrid necesita a Militao, más que nunca. El brasileño puede convertirse en el mejor fichaje posible para el equipo y venirle como agua de mayo a Carlo Ancelotti.