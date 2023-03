Ceballos reabre el plan ‘madridista’ del Atlético

Según ha admitido el propio Dani Ceballos, el Real Madrid no ha contactado con él la renovación y el Atlético apunta a ser mejor posicionado para ficharlo Morata, Llorente, Reguilón o Hermoso tienen pasado madridista en la actual plantilla que podría ser la más ‘madridista’ de la historia rojiblanca con Ceballos

Concentrado con la selección, Dani Ceballos, que termina contrato con el Real Madrid a final de temporada y es libre para negociar con otros equipos desde enero, reconocía que varios clubes habían tocado su puerta. Uno de ellos, el Atlético, que ha contactado en más de una ocasión con su entorno. Una circunstancia que reabre la posibilidad de ver a un utrerano cruzar la acera y recalar en el Metropolitano. No sería el primero de los últimos años.

El ‘pacto de no agresión’ que habría existido entre el conjunto rojiblanco y el Real Madrid está roto, cuentan algunos medios, lo que ha propiciado este acercamiento o eso se intuye. También que, según ha admitido el propio Dani Ceballos, el cuadro merengue no ha contactado con él para ofrecerle la renovación. Sin embargo, a la espera de un movimiento por parte del Real Madrid, el centrocampista de 26 años habría declinado las ofertas que le han llegado hasta la fecha procedente de la Premier League. El Atlético, por su parte, quiere conocer la predisposición del futbolista y si estaría abierto a poner rumbo al Metropolitano.

Según los pronósticos de Betfair, el Atlético de Madrid es muy favorito para su próximo partido de LaLiga ante el Betis, precisamente el ex equipo de Ceballos y otro de los que siempre le ronda por si existiera la opción (muy compleja deportiva y económicamente) del retorno del hijo pródigo. Se paga a 1.6€ por euro apostado a que gane el Atlético. Que lo haga el conjunto verdiblanco cotiza a 5.5€ por euro apostado.

Resulta llamativa la confianza de los apostantes en el conjunto rojiblanco que vive su mejor momento de la temporada. Además, se da por hecho que estarán el año que viene en la Champions. Con el interés por Ceballos, el Atlético quiere dar un salto de calidad a la plantilla y mejorar el año que viene el nivel del centro del campo. Una prioridad para Simeone.

Hermoso, Llorente, Morata y Reguilón, los últimos

La realidad es que este Atlético tendría aún más pasado madridista en el equipo actual. Tras una década en el Real Madrid, Marcos Llorente fichó por el Atlético en 2019; un trayecto más habitual en los últimos tiempos que en el pasado, que siguieron nombres para la historia del club como José Luis Pérez Caminero, Bernd Schuster, Juanfran Torres o Filipe Luis. Casi todos ellos fueron campeones de rojiblanco y algunos son imborrables ya en el tiempo para la entidad, a la que llegaron después de pasar por el Real Madrid, como hizo Marcos Llorente, flamante fichaje del club en su día. En muchos de los casos con paradas intermedias, no directamente como ahora, lo trazaron José Antonio Reyes, José Manuel Jurado, Rodrigo Fabri, José Antonio García Calvo, Juan Eduardo Esnáider, Pedro Luis Jaro, Sebastián Losada, Manuel Pazos, Ordóñez, Lazcano o Cabo, que fue el primero en hacerlo desde la existencia de la Liga, en el curso 1929-30. Jugó 17 duelos de rojiblanco.

Un trasvase más factible en el Siglo XXI

Ha habido los mismos trasvases en esa dirección en los últimos 19 años -nueve con Llorente- que en los 70 anteriores -también nueve- de existencia de la competición de las competiciones del fútbol español, la Liga, según las estadísticas oficiales del torneo. El más reciente, con el caso Llorente, fue Morata, que recaló en 2018 en el mercado invernal en el Atlético desde el Chelsea y ahora vive su tercera etapa en el Metropolitano tras pasar por la Juventus. El conjunto inglés lo había comprado al Real Madrid en el verano de 2017. El equipo rojiblanco lo obtuvo cedido, con opción de compra.

“Hice todo lo posible por venir”

"Está claro lo que quiero, quiero estar aquí, voy a hacer todo lo posible para seguir jugando aquí. Hice todo lo que está en mi mano para venir, y haré todo lo que está en mi mano para quedarme. No pienso en volver a ningún lado, solo estar aquí, aquí soy feliz, y quiero estar todos los años que me quedan al máximo nivel aquí", aseguró cuando regresó al Atlético. Otro caso polémico fue el de Sergio Reguilón, exjugador del Real Madrid que fichó por el conjunto rojiblanco en el verano de 2022 procedente del Tottenham no triunfó.