Alcaraz tiene un plan

El murciano reconoció que debe seguir trabajando sobre hierba para sacar su mejor versión "Me pongo vídeos de Federer y Murray para mejorar", sostiene

El actual número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, sigue preparándose para Wimbledon. Tras no superar las semifinales en Roland Garros, el joven talento quiere crecer también en hierba, su superficie menos dominante.

El murciano, que estrenó su palmarés en Grand Slam con la consecución del US Open en 2022, quiere recuperar también la hegemonía del número 1, ahora en manos de Djokovic tras su victoria en suelo parisino.

El natural de El Palmar explicó cuál es la fórmula a seguir: "Me gusta ponerme vídeos de Federer, de Murray, que son de los jugadores que mejor se mueven en hierba".

Seguir creciendo

"La hierba nunca es fácil.. Necesito esto, horas en pista, jugar todo lo que pueda. He jugado dos torneos en hierba en mi carrera, solo he jugado siete partidos. No he jugado mucho aquí", apunta.

"Tengo que jugar más, echar más horas en pista, coger más experiencia. Mis expectativas de ganar este torneo no son muy grandes", sentencia el español.