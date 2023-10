10 mejores casas de apuestas deportivas en Perú

¿Interesado en apostar en Perú? Descubre nuestra guía de las mejores casas de apuestas en el 2023 y prepárate para dominar el mundo de las apuestas con éxito.

Conocer sobre el tema de apuestas deportivas es importante, pero crucial y determinante, es saber qué casas de apuestas deportivas son las mejores en Perú, y para ello nuestro equipo ha tomado su tiempo para crearte el mejor resumen. Hemos tomado en cuenta factores de importancia, como la seguridad, opiniones y hasta diseño UI.

Crecemos contigo y avanzamos acorde, va la tecnología y así mismo van nuestros conocimientos en apuestas, cambiando y mejorando. Lo ideal es que juegues en una casa de apuestas segura, con la mejor calidad respecto a encriptación de datos y pagos al tiempo sin comisiones, y eso hemos evaluado profundamente en cada una de las casas deportivas propuestas en nuestro top 10 de las mejores casas de apuestas en Perú. Adéntrate en conocerlas, y toma en cuenta estas recomendaciones para potenciar tu juego.

Los mejores sitios de apuestas en Perú

Entre todas las casas de apuestas deportivas de la zona, estas 10 son las mejores, sigue leyendo y conoce nuestras razones:

Las casas de apuestas preferidas por el público peruano son:

BC.Game: ¡El mejor chat de ayuda entre jugadores online! Tonybet: ¡Mejor casa de apuestas deportivas para Counter Strike! Betano: Las mejores predicciones de apuestas Rabona: ¡El mejor streaming para deportes virtuales! Betobet: ¡La que más mercados de apuestas tiene! Inkabet: ¡La mejor atención al cliente del Perú! Dafabet: ¡El mejor club vip para apuestas deportivas! Megapari: ¡Los mejores filtros de apuesta deportiva en Perú! 31Bet: ¡La casa deportiva con el mejor duplicador de bonos! Cashalot: ¡El sitio que más disciplinas deportivas tiene!

BC.Game: El mejor chat de ayuda entre jugadores online

Casa de Apuestas BC.Game | BC.Game

Comenzamos nuestro top 10, con una casa deportiva exclusiva por aceptar criptomonedas, además de eso, ofrece un fabuloso bono de bienvenida, el cual te otorga una bonificación en 4 partes, la cual se activa a partir de un primer depósito.

Este bono de bienvenida te dará premios en cada depósito. Dividido así:

· Primer depósito: 270% hasta 20,000 BCD.

· Segundo depósito: 300% hasta 40,000 BCD.

· Tercer depósito: 330% hasta 60,000 BCD.

· Cuarto depósito: 360%, hasta 100,000 BCD.

BCD es la criptomoneda de la casa, y equivale a 1 USD, lo que significa que puedes ganar hasta 200.000 USD.

Bc.Game permite hacer apuestas deportivas en más de 50 eventos en vivo, diarios, con más de 300 mercados de juego disponibles y la posibilidad de hacer apuestas 1x2, simples, combinadas, en línea de tiempo, entre otras. En tu hoja de apuestas deportivas podrás ver tus cuotas y hacer apuestas rápidas en caso de necesitarlo. Contarás con más de 25 disciplinas deportivas para poner a prueba tus jugadas.

Aspectos destacados

● Retiros sin comisión extra

● Streaming de calidad.

● Excelente Servicio de chat en vivo

Tendrás siempre acceso al botón de cash out, cuentas con más de 5 redes sociales para soporte, tips y tutoriales de juego, además de 5 filtros disponibles y barras de búsqueda para diferentes segmentos, entre esos: estadísticas, casino y Esports. La casa de apuestas deportivas cuenta con sistema de aplicación en formato para Android, iOS y otros sistemas a través de la versión móvil.

Dentro de los métodos de pago, tendrás más de 20 opciones de criptomonedas con depósitos y retiros inmediatos al 0% de comisión.

TonyBet ¡Mejor casa de apuestas online para Counter Strike!

TonyBet Perú | TonyBet

Tony Bet cuenta con un sólido repertorio de apuestas deportivas, apuestas en vivo, casino y casino en vivo. Llegando a cubrir más de 25 disciplinas deportivas, y más 80 eventos diarios, desde fútbol y tenis hasta criquet y dados. Dispone de un espacio especial para Counter Strike, con un panel de probabilidades, estadísticas y reglas de juego. Además de un área para apuestas especiales y apuestas de TV. Y un bono de bienvenida del 100% hasta 400 soles.

Una vez tengas registro, podrás apostar desde la Tony Bet app, versión móvil o desde tu ordenador.

Aspectos destacados

● Apuestas múltiples en más de 5 eventos diferentes

● Bonos variados tanto para casino como apuestas deportivas.

● Mercados variados para la modalidad handicap

En cualquier formato la navegabilidad es realmente agradable, no pone lento tu celular. Contarás con más de 20 mercados de apuestas por cada disciplina más los mercados en combo. Con opción a apuestas múltiples e individuales. Nos encanta que puedes hacer apuestas rápidas de otros eventos, mientras miras una transmisión en vivo de tu juego preferido. Las cuotas siempre van en movimiento, pero el portal te avisará a tiempo cuáles favorecen tus jugadas.

Hasta la fecha dispone de más de 15 métodos de pago, entre estos: Skrill, Visa y BBVA.

Betano: Las mejores predicciones de apuestas

Betano Perú | Betano

Resaltando ante el grupo por disponer de un excelente club de afiliados y acceso a club VIP, con acceso a juegos especiales de casino para miembros, además de la posibilidad de ganar viajes, y entradas a eventos deportivos de lujo. Su bono de bienvenida de hasta 500 soles para nuevos registros son fantásticos, además de ofrecer bonos paralelos como: bono de reembolso, bono de recarga y bono deportivo dentro de sus promociones de juego, aplicables todos para apuestas online en el Perú. Nos encanta la opción de poder hacer misiones de juego, ver tutoriales de juego, recibir las sugerencias de juego por el “mentor de apuestas Betano” y la posibilidad de tener siempre a la mano el boleto de apuestas, el seguro de juego Betano y las supercuotas. ¡Todo servido para ganar millones!

Aspectos destacados

● Posibilidad de cash out

● Foro blog con comunidad de juego ideal para debates de apuestas.

● Aplicación con diseño de última generación y adaptabilidad móvil.

Contarás con la cobertura de más de 150 eventos en vivo, más de 250 mercados de apuestas y más de 20 disciplinas deportivas. Tendrás desde ya un excelente calendario navideño, con el conteo de todos los mejores torneos que se disputarán en los próximos meses, con predicciones de los posibles mejores juegos y apuestas.

Rabona ¡El mejor streaming para deportes virtuales!

TonyBet Perú | TonyBet

Casa de apuestas deportivas que destaca por sus gráficos atractivos. Además de su club VIP en 5 niveles, todos con oportunidades de ganar bonos y puntos canjeables por tiradas de casino o apuestas deportivas.

El bono de bienvenida de Rabona, es un bono por depósito, válido al 100% hasta 150$ y se activa con un mínimo de 20 $.

Aspectos destacados

● Segmento especial para carrera de caballos

● Club VIP

● App iOS y Android.

Tendrás la maravillosa opción de elegir entre apuestas de pre partido, apuestas en vivo, apuestas simples, combinadas, 1x2, totales, entre otras variantes. La casa de juegos online, destaca con más de 40 mercados de apuestas y da cobertura a más de 26 deportes y eventos de ligas nacionales e internacionales. Recibe pagos a través de Paysafecard, VISA, Mastercard, y métodos como Paypal y Skrill. Nos encanta la sección de cartas, tipo álbum de chicos que puedes vender e intercambiar con otros jugadores de la casa de apuestas online.

Dispondrás de atención al cliente las 24 horas al día, en más de 5 idiomas, con la posibilidad de buscar informaciones o guardar juegos de interés, gracias a sus desarrollados filtros de apuestas.

Betobet: ¡La que más mercados de apuestas deportivas tiene!

Betobet Perú | Betobet

Esta casa de apuestas deportivas online ofrece un bono de bienvenida del 100% hasta 100 $, excelente opción para comenzar a potenciar tus apuestas online y jugar como experto. Además, podrás disfrutar de eventos en vivo, segmento de resultados, y segmentos pre partido, con sólido grupo de gráficos y estadísticas de último nivel para que sepas cuál apuesta te favorecerá más.

Contarás con más de 15 métodos de pago, los cuales se alternan entre métodos tradicionales con tarjetas de crédito y débito y pagos más modernos como la criptomoneda. Sus retiros no aplican comisiones extras.

Aspectos destacados

● Dispone de juegos de TV

● Más de 50 mercados de apuestas deportivas

● Calendario de eventos configurable

Cuenta con aplicación, y sistema de lectura móvil que se adapta rápidamente a todo tipo de pantallas y sistemas operativos. La casa de apuestas cubre eventos de relevancia internacional como los juegos de la NBA, FIFA o NFL.

¡No dejes de lado el constructor de apuestas de BetoBet! Todo un maestro en hacerte ganar dinero, con un par de clics.

Inkabet ¡La mejor atención al cliente del Perú!

Inkabet Perú | Inkabet

Esta casa de apuestas fue creada en Perú para Peruanos, resalta por su área de blog donde podrás volverte experto en el tema de las apuestas online, ya que contarás con sistema de tutoriales totalmente gratis y sin requisitos adicionales. Podrás elegir entre pronósticos simples, combinados y juegos de golf, tenis, básquet o béisbol. Cubre más de 60 mercados de apuestas y más de 20 disciplinas deportivas. Recibirás además un bono de bienvenida del 50% de tus depósitos hasta 400 soles. Ideal para atreverte en tus primeras apuestas online.

Puedes hacer apuestas sencillas, condicionadas, en combo, y sistema.

Aspectos destacados

● Más de 22 Esports

● Ofrece más de 20 mercados de apuestas deportivas

● Puedes recibir promociones a través de Instagram y Twitter

Su panel divide las informaciones en apuestas en vivo, apuestas de última hora y apuestas populares, perfecto porque te dirige la atención al mejor juego, según tus gustos y necesidades.

Además, podrás depositar o retirar fondos desde más de 15 métodos, entre ellos podemos encontrar métodos locales como Yape y PagoEfectivo. Cuenta con atención al cliente super amable, la cual responderá a tus dudas por más de 4 vías de comunicación, incluyendo la línea telefónica y WhatsApp ¡ideal al 100! Además, pueden responder a tus dudas en más de 8 idiomas diferentes.

Su app de apuestas deportivas se adapta a Apple y Android, además de disponer de una versión de escritorio rápida y adaptable.

Dafabet: ¡El mejor club de afiliados para apuestas deportivas!

Dafabet Pe | Dafabet

Dafabet es una Casa de apuestas de Perú, que cuenta en su plancha con más de 20 deportes, además de los Esports y deportes electrónicos. Su streaming, aunque es de calidad, exige un depósito a la cuenta para poder disfrutar del espacio libremente. Dentro de sus mercados de juego tendrás: 1x2, handicap, entre más de 25 variantes de apuesta.

Aspectos destacados

● Club VIP y ganancia de 20 $ por cada amigo afiliado

● Creador de apuestas rápidas para eventos en vivo

● Filtros de búsqueda, y personalización del panel de juego.

Es posible apostar en mercados en vivo, pre partido, acceder a lo diversos juegos de casino, y bingo. Puedes jugar en cualquier momento desde tu dispositivo, desde la versión móvil, o su app, la cual puedes descargar directamente desde el sitio web.Tendrás a disposición herramientas para potenciar tus apuestas deportivas, tales como: calculadora de cuotas, boleto de apuestas, encuestas, contenido de enfrentamientos, entre otras opciones que te ayudarán a crear una apuesta más acertada.

Podrás pagar en métodos de pago global como Western Union, Astropay, pago en efectivo, Visa, Maestro, entre más de 14 opciones diferentes.

Su bono de bienvenida otorga 150$ y se activa con 3 depósitos, por cada uno 50 $ válidos para apuestas deportivas.

Megapari ¡Los mejores filtros de apuesta deportiva en Perú!

MegaPari Perú | MegaPari

Una de las casas de apuestas peruanas que más personalizaciones permite, además de tener unas excelentes multipantallas, hasta 4, donde podrás hacer juegos diferentes, todos al mismo tiempo. Cuenta con aplicación móvil para Android y Apple y en caso de descargar la app no te preocupes, tiene también vista en versión móvil, totalmente adaptable a tu celu.

Dispone de unas 25 disciplinas deportivas, juegos en vivo, servicio de streaming gratuito, pagos adicionales y Sport. Divididos en juegos eléctricos y retransmisiones de partidas ya jugadas.

Aspectos destacados

● Cash Out en eventos seleccionados

● Atención al cliente 24 horas al día en varios idiomas.

● Más de 40 mercados de apuesta deportiva

Hay opciones de toto apuestas, boleto directo, multidrecto, financieras, y lo mejor es que vas a tener siempre a la mano tu boleto de apuestas. Las cuotas de Megapari se ubican dentro de las mejores cuotas del mercado Peruano, lo cual sin duda favorecerá tus juegos. Resaltan sus secciones de estadísticas, constructor de apuestas, gráfico de cambio de cuotas, estadísticas y clasificaciones.

Cuenta con un bono de bienvenida que otorga el doble de tu primer deposito hasta 410 soles.

31Bet ¡La casa deportiva con el mejor duplicador de bonos!

31Bet Perú | 31Bet

Comenzarás por explorar las más de 35 disciplinas deportivas para apostar, adicionando a esta ideal casa de juegos más de 20 mercados de apuestas y un segmento de “en vivo” de potencia, que te permite programar un calendario de eventos y retransmisiones. En esta casa de apuestas peruanas encontrarás hasta 36 deportes diferentes y una variedad de mercados para apostar superior a las 30 variantes. Así que no hay chance de aburrirse o fallar. El bono de bienvenida consiste en un duplicador del primer depósito, otorgándole el 100% de 500$ o el equivalente de 2.000 soles peruanos.

Además de poder recibir free bets y bonos especiales por cada retiro efectuado en la casa de apuestas deportivas.

Aspectos destacados

● Más de 3000 tragamonedas

● Aplicación para iOS y Android

● Sistema de afiliados y club VIP

Contarás con un diseño web optimizado, moderno y amigable con el usuario, una atención al cliente 24/7 en más de 10 idiomas, y más de 15 métodos de pagos, resaltando entre ellas: AstroPay, Sofort, Pix, Discor, entre otras más. Todos libres de intereses adicionales y depósitos inmediatos.

Cuenta con un espacio especial para más de 18 Esports, con áreas de retransmisión, estadística y gráficos de última tecnología.

Cashalot ¡El sitio que más disciplinas deportivas tiene!

Cashalot Perú | Cashalot

El rey de los deportes, con más de 45 disciplinas diferentes, desde las populares, básquet, voleibol y tenis hasta las exóticas floorball o carrera de galgos. Su mercado de apuestas deportivas es amplio, también con más de 28 opciones, siendo la favorita el fútbol, con más de 2500 eventos diarios. Podrás encontrar en esta casa de apuestas peruana, herramientas para maximizar tus apuestas como sistema de apuestas múltiples, calculadora de apuestas, calendario, cuotas, y acceso al botón de cash out.

Podrás activar su bono de bienvenida, del 100% hasta 380 soles, por medio de un depósito inicial y su activación bajo el código CASH10.

Aspectos destacados

● Más de 10 métodos de pago

● Sólido segmento de Esports y deportes electrónicos

● Puedes hacer apuestas para juegos de TV y lotería

El panel de juego en Cashalot cuenta con diversos filtros de búsqueda, configuración de juegos, cuotas y la posibilidad de leer la información en más de 10 idiomas diferentes.

Su app está disponible en la Play Store y Google Store. De descarga gratuita y adaptable a diversos equipos móviles.

Tiene juegos de casino en demo, programa VIP, sus depósitos son instantáneos y sus retiros demoran entre 10 minutos a 1 hora para procesarse. Los métodos de pago no superan los 5, entre estos: Mutchbetter, Prepaid Card y Voucher digital.

Mercados de apuestas

Son las opciones que puedes elegir para ampliar tu rango de ganancia en un deporte o evento deportivo, cada uno presenta sus variantes y números de mercados distintos, estos pueden variar entre deportes, casas de apuestas y tipo de disciplina deportiva.

Mercados de apuestas | Mercados de apuestas

En este caso, Megapari nos ofrece más de 20 mercados de apuestas, por lo general, las mejores casas, presentan entre 20 a 50 variedades por disciplina.

Los mercados de apuestas pueden visualizarse, al elegir un evento deportivo, todos se encuentran debajo de los gráficos, estadísticas o transmisión en vivo.

Ayuda para crear apuestas múltiples

Por lo general, todas las casas de apuestas online en Perú, cuentan con diversas herramientas para mejorar tu sistema de juegos, entre estos:

Sistema de apuestas múltiples: Se caracteriza por presentar varias apuestas deportivas (pueden incluir deportes y torneos diferentes) en un solo boleto. Cada casa te ofrecerá diversas versiones, lo ideal, es usarlas para potenciar tus ganancias. Resulta ideal para jugadores novatos, y para quienes quieran hacer ganancias rápidamente.

Apuestas múltiples | Apuestas múltiples

Estadísticas y gráficos

Vas a ubicar esta información en el área de en vivo, aunque algunos portales cuentan con segmentos más profundos y destacados, arrojando cifras y data de interés dividida por países y deportes. Entender bien estas herramientas, te permitirán elegir sabiamente por un equipo con mayores posibilidades de aciertos.

Si bien no son una predicción exacta, sí te podrás cubrir las espaldas y tener un panorama de juego más claro.

Estadísticas y graficos | Estadísticas y gráficos

Calculadora de apuestas

Herramienta de juego con la cual puedes predecir tus potenciales ganancias o perdidas según el tipo de apuesta elegida.

Cash Out

El azar ofrece jugadas con predicciones perfectas y otras no, para ese caso usa el boton de Cash Out y antes de finalizar un partido actívalo, de este modo conseguirás recuperar un gran porcentaje del dinero invertido en la apuesta. Recuerda no está disponible para todos los eventos deportivos en algunas casas, por lo que te sugerimos ubicar esta opción antes de jugar.

Tipos de cash out más frecuentes:

Parcial: Esta opción te permite cerrar de modo parcial tu apuesta, de este modo puedes potenciar tus ganancias o frenar las posibles pérdidas.

Total: Más común en el juego, te permitirá salir de la apuesta a tiempo y obtener un gran % de recuperación de tu apuesta.

Automático: Ideal si tienes determinado un monto mínimo para cobrar tus apuestas. El sistema acepta los montos que tú has agregado y al llegar a ese tope, cierra automáticamente la apuesta. Ideal para ver otros juegos en simultáneo y no estar bajo la presión de saber cuándo elegir, quedarse o jugar.

Resultado del partido | Resultado

¿Cómo se evalúan las casas de apuestas en Perú?

Sonará cliché, pero el punto inicial es el tiempo y la objetividad. Nuestro equipo de apuestasdeportivasperu.pe ha dedicado observación a diversos detalles y funcionalidades de los portales de apuestas online, antes de hacer este veredicto.

Tomando en cuenta factores claves como: tiempo de respuesta por parte del equipo de atención al cliente, diseño y lectura fácil de entender, herramientas de juego, bonos, métodos de pago, entre otros aspectos vitales a la hora de jugar.

A continuación, te mostramos, uno a uno, porque estos factores de evaluación son importantes al momento de elegir una casa de apuestas deportivas del Perú.

Bonos

Los bonos son ese sistema esencial de recompensa para los clientes, hay bonos por suscripción, bonos por depósito, bonos para días especiales de la semana, bonos para fechas especiales como tu cumpleaños entre otros tipos, el fin de todos es obsequiar apuestas o tiradas gratis a juegos de casino. Elige bonos con rollover y requisito de apuestas creíble y ejecutable en tiempos sanos de juego.

Te sugerimos, siempre, ver los términos y condiciones de cada bono antes de aceptarlo, ya que de esto dependerá tu triunfo para un posible cobro y potenciar tus ganancias. Adicionalmente, recuerda que los bonos por lo general no otorgan dinero físico, pero sí te dan la oportunidad de que experimentes juegos nuevos, o que obtengas puntos y giros canjeables para otras máquinas o apuestas deportivas.

Métodos de pago

Las formas que tendrás para depositar y retirar dinero en una casa de juegos online. Mientras más opciones de depósito y retiro te ofrezcan, más rápido puedes continuar en el juego y multiplicar tus ganancias. Por eso sugerimos casas que tengan al menos 5/10 métodos de pago.

Entre los métodos de pago más tradicionales en el Perú, ubicamos:

● Tarjetas de crédito y débito

● Monederos electrónicos

● Servicio de transferencia y váucher digital

● Pagos móviles desde el celular

● Tarjetas prepagadas

● Criptomonedas

En la mayoría de las plataformas de pago para apuestas deportivas en Perú, puedes manejar tanto euro, dólar o soles como moneda de pago, adicionalmente, tendrás acceso a cada uno de tus movimientos bancarios en “mi usuario”. Los depósitos, por lo general, ocurren instantáneamente y los retiros, según el método, tendrán un tiempo hábil de 1 a 5 días laborales. Los montos mínimos variarán de cada casa, pero por lo general se permiten pagos desde 1 a 10 $ y retiros de 5 $ en adelante, sin cargo alguno por la casa de apuestas.

Atención al cliente

Este es un servicio de tu sumo interés, ya que ante cualquier posible duda o eventualidad es a servicio al cliente con quien podrás comunicarte, por eso toda atención al cliente debe tener:

● Área de preguntas rápidas

● chat en vivo en varios idiomas en caso de que no hables español

● Correo Electrónico: acá podrás adjuntar videos o pruebas en caso de reclamos.

● Algunas casas disponen de contacto vía WhatsApp, Telegram o la tradicional llamada telefónica.

Oferta de juegos de Casino

Los juegos de casino variados te ofrecen como cliente la posibilidad de aburrirse muy poco, o nunca. Lo mejor es que elijas casinos donde suben juegos o actualizan data cada mes, así no pararás de sorprenderte. Toma en consideración, también, las casas de juego que ofrezcan versiones demo de sus mejores productos, así tendrás espacio para familiarizarte, sacar partida y posteriormente apostar dinero real de forma más segura. Respecto a los proveedores, hay casinos con proveedores internos o exclusivos y otros con proveedores de firmas globales.

En ambos casos, deben destacar por ser de calidad, con juegos legítimos, y posibilidades en vivo como la ruleta, póker, blackjack, bingo, dados, entre otras variantes.

Seguridad y reputación

Si bien nos gusta divertirnos y que tú también lo hagas, hay que prestar principal atención al aspecto del dinero, ya que la integridad es primero que la diversión. Si una casa de juegos online tiene mala reputación o no tiene licencias, no es seguro que juegues en ella, y mucho menos que deposites allí tu dinero. Fíjate siempre de la información ubicada en el cintillo inferior, y verifica que tengan accesos a: Juego seguro, protección a menores de edad y sobre todo la verificación por parte de El Mincetur o la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) que es la encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de juegos de casino y apuestas deportivas en el Perú.

Otro aspecto determinante es chequear la credibilidad del portal, para ello, busca las opiniones que otros jugadores tienen, eso te permitirá tener visiones múltiples al respecto. Y, no dejes de lado la seguridad de tus datos personales. Recuerda que allí compartes las claves de tus tarjetas de crédito, débito, entre otros métodos de pago, por lo que, como mínimo, deberás chequear que tenga un sistema encriptado SSL.

Diseño y navegación del sitio

Esto es fácil, si tu PC o celular se pone lento o se recalienta cuando abres la página web de una casa de apuestas deportivas, entonces esta no cumple con lo mínimo de un diseño optimizado para el correcto juego online. Debes jugar en espacio con acceso y navegación de rápida carga, donde los enlaces funcionen adecuadamente, además de tener filtros de idiomas, cuotas o funcionalidades para personalizar el panel de juego

App

Nuestro panel de expertos te recomiendan las casas de juego online con app o versión móvil disponible, esto no solo te permitirá jugar desde la comodidad de un auto mientras viajas o desde el sofá de tu casa, sino que también te hará más accesible y rápido el juego, con posibilidad de recibir notificaciones y alertas de cuotas mejoradas, o eventos de tu interés, en cualquier momento. Una casa de apuestas óptima, deberá ofrecerte descarga de la app para iOS y Android, o en último recurso, disponer de una versión móvil optimizada para cualquier dispositivo

Adicionalmente, toma en cuenta las apps que protejan tu dinero y tu juego, prioriza las que tengan sistema Smart Lock, y saca partido de las configuraciones de juego y bonos.

FAQs

1. ¿Se pueden recibir varios bonos de bienvenida?

Depende. Es aplicable para diversas cuentas, en casas deportivas diferentes, sí, pero la misma casa no te dará bonos de bienvenida repetidos. Inclusive algunas te harán elegir, entre bonos de bienvenida para su segmento deportivo o bono de bienvenida para su segmento de casino. En el caso de que varios familiares o amigos jueguen desde la misma casa, estos bonos solo son dados a diferentes IP e inclusive código postal, así que considera estos aspectos antes de aplicar.

2. Mi casa de juegos me bloqueó un dinero en mi cuenta ¿dónde reclamo?

En primer paso intenta comunicarte con servicio al cliente y emite los documentos y pruebas exigidos por la casa de apuestas, si no recibes una respuesta contundente, entonces puedes dirigirte al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), allí podrás presentar una denuncia formal y ser asesorado por los conocedores del tema legal respecto a juegos online en el Perú.

3. ¿Cuáles son los tipos de apuestas con mejor RTP en el Perú?

Las apuestas simples, combinadas y de sistema. Para estos casos, el sistema de retorno de inversión está entre un 90 y 85%, logrando posicionarse con deportes como el fútbol y el basquetbol.

4. ¿Cómo uso a favor la herramienta de “pronósticos que tienen las casas deportivas online del Perú?

Lo primero es entender que el funcionamiento de estos pronósticos toman en cuenta enfrentamientos pasados y distintos aspectos técnicos como faltas, tipo de juego y anotaciones, lo cual permite a la IA, crear sistemas que se aproximan y miden matemáticamente resultados, pero no son infalibles o perfectos. Entonces respalda los pronósticos con las estadísticas, y tu experiencia como jugador. Recuerda siempre un juicio estable y jugar libre de estrés o efectos de psicotrópicos.

5. ¿Perdí mi clave, correo, además del celular, como recupero mi cuenta de apuestas online?

Si no tienes un acceso directo desde tus contraseñas, abre el sitio web de tu casino y dirígete a atención al cliente, allí cuéntales sobre la situación al servicio de atención al cliente, ellos de seguro te solicitarán documentación como el DNI o fotografías de documentos para verificar que eres tú.

Si quieres saber más sobre las mejores casas de apuestas de España, lee el siguiente artículo. Si te interesan los mejores casinos online de España, lee este artículo.