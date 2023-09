Las mejores casas de apuestas legales en España

¿Es realmente complejo saber cuál es la casa de apuestas que más te favorece en España? ¡El equipo de CasasDeApuestas.io hace el trabajo difícil por ti!, nuestra experiencia en el tema, nos ha permitido decidir cuáles son las mejores casas de juego online en la zona y por eso, creamos esta lista totalmente personalizada y actualizada, ¡Para que no te pierdas de nada!

Las mejores casas deportivas en España

Cabe destacar, que valoramos tu tiempo y tu credibilidad en nosotros, por eso, no dudamos en ofrecerte este listado exclusivo, con las mejores casas de juego, todas en el top del 2023.

En España las apuestas deportivas online están bien reguladas y tienen su marco legal, toda casa que quiera operar debe contar con una licencia que emite la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), esta entidad se encarga de supervisar, controlar, autorizar y si es necesario penalizar las actividades de juego en España.

Bet365 ¡La casa de apuesta más completa! Codere ¡Los retiros más rápidos! Casumo Una marca con múltiples premios GoldenPark el mejor blog informativo Tonybet ¡La casa con más mercados de España! 888sport ¡El mejor servicio de recomendaciones! Pokerstars ¡El experto en póker con gran oferta deportiva! Luckia ¡La casa de apuesta 100% Española! JokerBet: ¡Más de 30 mil mercados de apuestas! Marathonbet ¡La mejor app deportiva! Betsson ¡El rey de la multipantalla! Casino Gran Madrid ¡Más de 1000 eventos de fútbol diarios! AdmiralBet ¡Los mejores botes progresivos! Bet777 ¡Gran cobertura de Esports!

Bet365 La casa de apuesta más completa

Esta es una de las casas de apuestas legales más completas tiene alrededor de 30 deportes para que apuestes, cubre todas las ligas importantes de los deportes más populares y tiene presencia internacional con una alta reputación en todos estos países como un sitio seguro y confiable. El sitio está lleno de funciones especiales para hacer tu experiencia de apuesta una de las mejores, por ejemplo tiene un cash out de tres modalidades, transmisión en vivo, creador de apuestas y estadísticas de juego completas.

Aspectos destacados

● Gran cantidad de mercados

● Editor de apuestas

● Cuotas incrementadas en eventos especiales

Los ingresos en Bet365 se pueden hacer con diversos métodos como tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, PayPal y Apple Pay, el depósito y retiro mínimo que puedes hacer es de 5 €. Para jugar desde tu teléfono tienes disponible su completa app desde donde podrás seguir tus apuestas y eventos favoritos de forma más fácil gracias a las notificaciones programables que posee. Para Android se puede descargar la app desde la página de Bet365 y para iOS desde su tienda oficial App Store. Las dudas en Bet365 se resuelven mediante el chat en vivo disponible 24/7, correo electrónico, llamada telefónica y la sección de preguntas frecuentes.

La casa de apuesta más completa | Casas de apuestas

Codere ¡Los retiros más rápidos!

Codere se encuentra disponible desde el 2014 y ha mantenido una sólida oferta deportiva, son alrededor de 27 deportes disponibles para apostar incluyendo Esports, además tienes un menú lateral izquierdo donde podrás acceder fácilmente a los principales eventos deportivos que se están disputando en el momento. Las herramientas de apuestas son muy variadas y harán de tu experiencia en el sitio una de las mejores, nuestro equipo de CasasDeApuestas.io pudo verificar que está disponible el Streaming, creador de apuestas, cierre anticipado (cash out), y un mejorador de ganancias.

Aspectos destacados

● Sección de cuotas especiales

● Locales físicos para apostar

● Cobros online y en locales físicos rápidos

Codere España ofrece una amplia gama de métodos de pago para facilitar tu primer depósito, incluyendo transferencia bancaria, Bizum, tarjetas de crédito, billeteras electrónicas y depósitos en efectivo en locales físicos. Los depósitos mínimos varían de 1 € a 10 €, con retiros mínimos de 20 € en línea y 1 € en locales físicos. Descarga la aplicación Codere para acceder a las apuestas desde cualquier lugar, disponible en Android desde la sección "promociones" y en iOS desde la App Store. Si necesitas ayuda, el servicio de atención al cliente ofrece soporte a través de chat en vivo, correo electrónico y llamada telefónica, además de una extensa sección de ayuda en el sitio web.

CODERE | CasasdeApuestas.io

Casumo una marca con múltiples premios

Casumo ya tiene más de 10 años en el mercado con una oferta que solo mejora con el tiempo, tienes disponibles 24 deportes para apostar, múltiples mercados que incluyen tiros de esquinas, líneas asiáticas, goles del jugador y eventos del partido. Las herramientas de apuesta de Casumo incluyen estadísticas completas que te ayudarán a hacer mejores pronósticos, un útil creador de apuestas, cash back y la posibilidad de marcar tus juegos y mercados como favoritos para seguirlos más de cerca.

Aspectos destacados

● Pre-combinadas de un evento

● Ganancias extras en diversos eventos especiales por temporadas

● Marca multipremiada desde el 2013

En Casumo España ofrecen múltiples opciones de pago: Visa, Mastercard, PayPal, Paysafecard, Skrill y Neteller, con promesas de nuevos métodos. El depósito mínimo es de 10 €. Disfruta de la exclusiva app para Android e iOS o utiliza la versión web, según tus preferencias. ¿Tienes preguntas? Consulta las FAQ, el chat en vivo disponible de 8 am a 1 am o envía un mensaje de correo electrónico y te ayudaremos rápidamente. ¡Juega con comodidad en Casumo!

Casumo | CasasdeApuestas.io

GoldenPark el mejor blog informativo

Esta casa de apuestas tiene como oferta 26 deportes diferentes que incluyen los Esports y además un magnífico surtido de mercados que harán que la experiencia de apuestas suba de nivel en este sitio. Podrás ver en directo la transmisión de algunos eventos, hay mercados de tarjetas y tiros de esquina, un buscador de eventos, tres tipos de apuestas posibles, calendario de apuestas y un blog informativo con datos muy importantes.

Aspectos destacados

● Club VIP

● Mercados de apuestas variados

● Combinación de mercados en un mismo juego.

La app de GoldenPark está disponible solo en Android (descargable en Google Play) y en iOS a través del navegador. El sitio se adapta a cualquier pantalla. Inicia apostando con un depósito mínimo de 10 € usando tarjetas, Bizum, Golden Bank, paysafecard, Skrill, Neteller, PayPal o transferencia. Contacta a GoldenPark por chat en vivo, correo electrónico o llamada gratuita, y consulta las preguntas frecuentes para dudas comunes.

GoldenPark | CasasdeApuestas.io

TonyBet La casa con más mercados de España!

Casa de apuestas 100% española, que se adapta a la diversidad de mercados de apuestas mundiales. Ofreciendo más de 24 disciplinas deportivas como: tenis, baloncesto, cricket, boxeo, balonmano, fútbol, rugby y béisbol. Cuenta con casino en vivo y juegos de casino, destacando por ofrecer más de 1500 tragamonedas.

Aspectos destacados

● Segmentos de multipantallas para juegos y apuestas.

● Cuenta con Streaming

● Juegos de fútbol con más de 20 mercados de apuestas.

Tonybet España ofrece una amplia gama de métodos de pago, incluyendo PayPal, Neteller, transferencias bancarias, Visa y Mastercard, entre otros. Cumpliendo con las regulaciones, los límites máximos de depósito son: 600 € al día, 1.500 € a la semana y 3.000 € al mes, pero pueden aumentar con tu actividad. Su aplicación para Android y Apple es fluida, con gráficos atractivos y sin restricciones. El servicio de atención al cliente está disponible las 24 horas, a través de chat en vivo y correo electrónico. Además, ofrece herramientas como estadísticas, gráficos y el botón de cash out para mejorar tus apuestas deportivas.

TonyBet | CasasdeApuestas.io

888sport ¡El mejor servicio de recomendaciones!

888sport es una de las casas de apuestas más grandes con presencia internacional y amplia trayectoria en el mercado de más de 10 años que le da al sitio seguridad y confianza. Aquí puedes apostar en 24 deportes diferentes que incluyen los Esports, tendrás una buena variedad de mercados para apostar, y tres tipos de apuestas disponibles, simples, acumulador y múltiples. Para mejorar tu experiencia de juego tendrás disponibles varias herramientas de juego como lo son el creador de apuestas, estadísticas, blog informativo, un calendario con los próximos eventos, boleto de apuestas con sugerencias de apuestas en tendencia o relacionadas con la selección actual y una sección llamada Betfeed donde puedes seguir las apuestas más populares del momento.

Aspectos destacados

● Combi club

● Match combo, las mejores combinadas para un evento

● Club 888

En 888sport España, disfrutarás de diversas opciones de pago, incluyendo Visa, Mastercard, Apple Pay, Neteller, PayPal, Skrill, Rapid Transfer, Paysafecard, Klarna (sofortbanking) y transferencia bancaria. El depósito mínimo es de 10 € y los retiros pueden ser tan bajos como 4 € en algunos métodos. Si prefieres llevar tus apuestas en el bolsillo, nuestra aplicación 888sport para Android e iOS te permite configurar notificaciones para un seguimiento más sencillo de tus eventos y apuestas favoritas. Para cualquier pregunta o inconveniente, nuestro equipo de soporte está disponible a través de chat en vivo, preguntas frecuentes, correo electrónico y teléfono para una atención personalizada.

888Sport | CasasdeApuestas.io

Pokerstars ¡El experto en póker con gran oferta deportiva!

Desde 2017, Pokerstars Apuestas en España ofrece una amplia selección de deportes y mercados para una experiencia emocionante. Realiza apuestas en eventos pre-partido y en vivo con cuotas dinámicas, personalizando el formato en tu boleto de apuestas. Accede a estadísticas completas de los partidos, crea apuestas personalizadas, combina mercados emocionantes y disfruta de opciones como Cash Out.

Aspectos destacados

● Combinadas populares pre formadas

● Mejorador de ganancias de combinadas

● Excelente cobertura de las principales ligas europeas

Pokerstars ofrece una amplia variedad de métodos de pago, incluyendo Visa, Mastercard, Maestro, Apple Pay, Rapid Transfer, Transferencia Bancaria Directa, PayPal, Skrill, Neteller, Payz, Paysafecard y Neosurf, con un depósito mínimo de 10 €. La aplicación móvil de Pokerstars está especialmente diseñada para el póker, pero puedes acceder a su versión móvil desde cualquier navegador para disfrutar de todas las funciones en tu teléfono. Además, brindan atención al cliente a través de chat en vivo, correo electrónico y una útil sección de preguntas frecuentes para usuarios registrados.

PokerStar | CasasdeApuestas.io

Luckia ¡La casa de apuesta 100% Española!

Luckia, el gigante de las apuestas en España desde 1972, ha evolucionado al mundo digital. Su plataforma de apuestas online ofrece 16 deportes para apostar, con herramientas como transmisiones en vivo, cash out y tres tipos de boletos: simples, combinados y de sistema. Además, brinda acceso a estadísticas detalladas y un blog con noticias deportivas recientes para mejorar tus pronósticos.

Aspectos destacados

● Locales físicos por toda España

● Gran cantidad de tutoriales en video

● Sección Bet Tips para mejorar tus apuestas

Los depósitos puedes hacerlos desde diferentes métodos disponibles, como Visa, Mastercard, Bizum, PayPal, Paysafecard, Skrill, Neteller y Lukia Cajero. El depósito mínimo que puedes hacer empieza en 1 € y el retiro mínimo que puedes hacer es de 10 €. Tienes varios métodos para ponerte en contacto con Luckia y resolver cualquier duda o inconveniente que pueda surgir, puedes hacer una llamada telefónica, escribir un e-mail, utilizar el chat en vivo disponible 24/7 o emplear la sección de preguntas frecuentes.

Luckia | CasasdeApuestas.io

JokerBet ¡Más de 30 mil mercados de apuestas!

Jokerbet apuestas España, con una trayectoria desde 1986, ofrece a los jugadores 40 años de experiencia en un sitio de juego de alta calidad. Cubriendo más de 28 disciplinas deportivas, con más de 1000 eventos de fútbol al día, incluyendo fútbol americano y baloncesto. Su aplicación está disponible para Android y Apple en Google Play y Apple Store. Los métodos de pago incluyen transferencia bancaria, transferencia inmediata, Paysafecard, Bizum, Visa, Mastercard y Jokercash, un sistema exclusivo de depósitos instantáneos en locales físicos de la casa de apuestas.

Aspectos destacados

● Segmento de streaming de calidad, con retransmisiones.

● Blog de apuestas, tutoriales y diccionario de apuestas.

● Acceso al cupón Live: permite ver los cambios de cuotas en vivo y mejorar apuestas en tiempo real.

Respecto a las herramientas para apuestas deportivas, ofrece una variedad de opciones como: boleto de apuestas, cash out, creador de apuestas rápidas, apuestas pre partido y apuestas en vivo, historial de apuestas y más de 30 mil mercados de juego. También cuenta con un casino, juegos y mesas en vivo tanto para juego de manera física, como online. Dispone de servicio de atención al cliente vía telefónica, chat en vivo y correo electrónico. El horario está abierto las 24 horas del día.

JokerBet | CasasdeApuestas.io

Marathonbet ¡La mejor app deportiva!

Más de 32 disciplinas deportivas hacen parte de esta casa de apuestas deportivas, dando cobertura a eventos de deportes populares como el fútbol, tenis y baloncesto y a deportes más exclusivos como: muay thai, floorball y biatlón. El sistema de aplicación móvil es uno de los más nutridos y diversos del mercado de las apuestas online, ya que dispone de enlace de descarga especial para: Galaxy Store, Huawei, Google Play y App Store. Adaptándose así a la diversidad de mercados y telefonía mundial.

Aspectos destacados

● Margen del 0% para eventos seleccionados por la casa de apuestas. Lo cual beneficiará tus cuotas de juego.

● Función “Editar apuesta” que te permite cambiar selecciones, tipo de apuesta y cantidad.

● Sección de pronósticos deportivos.

Marathonbet te brinda herramientas de apuestas optimizadas para tus apuestas deportivas. Con filtros personalizables, crea tu calendario de eventos favoritos y accede a estadísticas detalladas por deporte, país y fecha. Adapta las cuotas y vistas a tu preferencia en la configuración, y enfócate en tus deportes de interés. Disfruta de más de 12 métodos de pago, incluyendo Visa, Mastercard, Apple Pay, PayPal, Neteller, Skrill y transferencias bancarias, sin comisiones y con tiempos de retiro en solo 3 días. Nuestro servicio de atención al cliente está disponible 24/7 a través de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, chat en vivo, correo electrónico, correo postal y llamada telefónica.

Marathonbet | CasasdeApuestas.io

Betsson ¡El rey de la multipantalla!

Conocido por su amplia y estable trayectoria dentro del rubro de las apuestas deportivas online, cuenta con 10 disciplinas deportivas y cobertura a Esports. Betsson siempre busca ofrecer lo mejor a sus jugadores y que puedan tener mejores ganancias en sus apuestas, por esto en ocasiones hace mejoras en las ganancias que puedas obtener en apuestas para eventos especiales como por ejemplo en la Champions League y en la MLS, NBA, NHL, MLB o NFL.

Aspectos destacados

● Panel multijuegos, multiapuestas y multivista en vivo

● Eventos de grupos diferentes combinables en apuestas combinadas

● Cash Out y Streaming disponible

Respecto a las herramientas de juego, ofrece calculadora, boleto de apuesta, rápido, estadística, resultado de partidos y eventos deportivos, 6 formatos para cuotas, y calendario de eventos. Los métodos de pago de esta casa de apuestas, incluyen tarjetas de débito y crédito, PayPal, Skrill, transferencia bancaria, y Paysafecard. Con depósitos mínimos de 5 EUR y retiros de 10 EUR. Hasta la fecha no cobra comisiones por sus operaciones, y los tiempos de procesamiento pueden alcanzar como tiempo máximo las 48 horas. Su atención al cliente se realiza vía telefónica, chat en vivo, correo electrónico y un canal específico para errores, denuncias y colusiones. Al momento de nuestro análisis no cuenta con app, pero sí permite la opción móvil para lectura y ejecución de apuestas deportivas.

Betsson | CasasdeApuestas.io

Casino Gran Madrid ¡Más de 1000 eventos de fútbol diarios!

Esta casa de apuestas ofrece más de 31 disciplinas deportivas para apostar, destaca por gráficos coloridos y de fácil lectura. Destaca por presentar más de 1000 eventos diarios enfocados al fútbol. Casino Gran Madrid ofrece un sólido segmento de streaming, y apuestas virtuales, solo que para disfrutarlo al 100% deberás tener registro confirmado en el portal.

Aspectos destacados

● Segmento especial para Esports con más de 100 eventos diarios.

● Blog informativo con tutoriales y trucos claves para mejorar las apuestas.

● Más de 1000 juegos de casino.

En cuanto a herramientas para apuestas deportivas, Casino Gran Madrid ofrece un cupón de apuestas rápidas que brinda acceso a apuestas combinadas, simples y de sistema. Además, proporciona un panel de estadísticas dividido por fecha de evento, deportes, categorías y campeonatos, junto con una tabla de resultados y cuotas actualizadas.

Los métodos de pago incluyen opciones como PayPal, Bizum, Skrill, Paysafecard, transferencia bancaria y tarjeta de crédito o débito, así como la posibilidad de ingresar efectivo en su sede física. El tiempo máximo de procesamiento de apuestas deportivas en línea es de 72 horas. El servicio de atención al cliente está disponible a través de chat en vivo, teléfono y correo electrónico, junto con preguntas frecuentes y un manual de términos y condiciones de apuestas. Los horarios de atención son de 9 am a 1 am. Aunque aún no dispone de una aplicación móvil, su versión de escritorio se adapta perfectamente a cualquier pantalla.

Casino Gran Madrid | CasasdeApuestas.io

Bet 777 ¡Gran cobertura de Esports!

Casa de apuestas deportivas de origen español, fundada en 1977, cuenta con casino online y más de 37 disciplinas deportivas como: fútbol, tenis, béisbol, voleibol de playa, hockey sobre hierba, hielo o atletismo. Bet 777 cuenta con un panel dedicado a los Esports, ya que abarca los juegos más populares como fútbol o Counter Strike y juegos de corte tradicional como canicas, ciclismo y carreras de arrastre.

Aspectos destacados

● Segmento informativo dedicado a la protección de menores y la autoprohibición de juego.

● Dispone de blog informativo y guía de apuestas deportivas gratuita.

● Cuenta con más de 150 mesas en vivo para juegos de casino.

Esta casa de apuestas ofrece una experiencia de apuestas en vivo completa con estadísticas y gráficos detallados para guiar tus decisiones. Accede fácilmente al boleto de apuestas, tablas de resultados y más. Acepta diversos métodos de pago, incluyendo Bizum, Skrill, Visa, Mastercard y banca local. Sin comisiones por retiros y depósitos mínimos de 10 EUR. El servicio de atención al cliente está disponible vía email, chat en vivo y WhatsApp. Horario de atención amplio: de lunes a viernes de 09:00 a 00:00, y fines de semana y festivos de 09:00 a 23:00. Descarga la app en Google Store y App Store.

Bet 777 | CasasdeApuestas.io

¿Cómo se determinaron las mejores casas de apuestas legales de España?

Antes de elegir un listado preciso con las mejores casas de apuestas deportivas de España, evaluamos factores determinantes como: herramientas de apuestas, pagos, atención al cliente, que los métodos de pagos sean rápidos y eficientes, acceso a calculadoras de apuestas, cuotas y todo sobre las promociones y bonos. Sin embargo, cada una de estas características de apuestas deportivas, deberá cumplir con ciertos criterios, los cuales te mostramos continuación:

Bonos y promociones

España goza de características especiales respecto a los bonos. Gracias al decreto Real # 958/2020, se explica que el bono de bienvenida es aplicable a las casas de apuestas deportivas, a los 30 o 31 días del registro inicial. Por eso entra en duda el término de bono de bienvenida, sin embargo, al igual que en otras partes del mundo, se otorgan beneficios y recompensas por primer pago e inscripción a la casa de juegos luego de cumplir el lapso que especifica la ley.

Al momento de elegir una casa de apuestas, te sugerimos leer profundamente todo lo que refiera a términos y condiciones especiales del cobro, conoce sus %, rollover y tiempos de juego. Asegúrate de comprobar que las fechas sean aplicables, y cumple con los tipos de apuestas.

Varios métodos de pago

Para ganancias reales, deberás depositar dinero real. Entonces elige la casa de apuestas deportivas, que mejores accesos y variados métodos de pago te ofrezca.

Las casas deportivas que acá te enseñamos, gozan de métodos de pago con credibilidad mundial y una tasa de interés bajo o inexistente, todos estos son beneficios que debes considerar cuando haces apuestas.

Los tipos de pagos más seguros para las apuestas deportivas son:

Las populares Tarjetas de crédito y débito: Visa y Mastercard, Maestro, además de, Bizum, PayPal, Skrill, Paysafecard, Neteller como método electrónico rápido y por supuesto existen casas deportivas, que aceptan transferencia electrónica y criptomonedas.

La rapidez de los retiros dependen del método que elijas para cobrar. Por ejemplo, las billeteras electrónicas son las más rápidas, mientras que las transferencias bancarias son las más lentas, demorando hasta 5 días hábiles, dependiendo del operador bancario. Sin embargo, cuentan también con tasas bajas o en 0% de interés.

Atención al cliente eficiente

Cada casa de apuestas deportivas online, te ofrecerá diferentes alternativas de comunicación directa. Lo ideal es que elijas, las que ofrecen horarios de atención abierta, las 24 horas, y se adapten a tu lengua.

Lo ideal es que la casa elegida, disponga de un equipo amable, con comunicación eficaz, y respetuosa, capaz de resolver todas tus dudas y darte los pasos a seguir en caso de un reclamo. Por lo general, las casas de apuestas online en España te atenderán vía chat, vía mail y vía WhatsApp. Algunas casas de juego ofrecen números de atención telefónica, y hacen respaldo de informaciones con un sólido y nutrido segmento de preguntas frecuentes.

Las casas deportivas más avanzadas, dispondrán de atención en múltiples idiomas en tiempo real, y en caso de no poseerlo te lo comunicarán.

Apuestas deportivas y cuotas

Esta es una de las secciones más tomadas en cuenta por el público español y es de entender, ya que a mejores cuotas mejores ganancias. Afortunadamente, para ti, las casas de apuestas deportivas que hemos seleccionado, se posicionan actualmente como las mejores del mercado, resaltando entre ellas, Tonybet y Bet365. Sugerimos que la casa de apuestas que selecciones, deberá ofrecerte herramientas que potencien y mejoren tu juego: calculadora de apuestas, apuestas rápidas y un segmento nutrido de estadística. Todas las herramientas de juego, te permitirán dar un análisis profundo respecto a las mejores cuotas y eventos deportivos a los cuales te conviene apostar.

Seguridad y reputación

Siempre chequea que el sitio donde hagas apuestas deportivas sea estable y seguro, tanto con sus pagos, opiniones de otros clientes como en ofrecer una plataforma sin virus para tu ordenador. Todos los factores relacionados con tu seguridad personal, como datos, nombres y claves, son material sensible que debes proteger a toda costa, por eso la importancia de elegir solo sitios de apuesta deportiva, legal, seguros y con licencia aprobada por el gobierno español o por alguna autoridad competente que ofrezca seguridad en su servicio.

Paralelamente, chequea que el portal cumpla con aspectos básicos de códigos encriptados y protocolos SSL de datos.

Navegación e interfaz

En todo sitio web de apuestas deportivas deberá prevalecer, el orden, la coherencia y el fácil entendimiento de datos, este respecto la parte estructural de la información. Hay páginas que quizá no sean tan atractivas a la vista, pero son estables y rápidas respecto a usabilidad. Evalúa siempre que aparte de “una página bonita” sea funcional, sin contratiempos al momento de generar tu boleto de apuestas. Considera también los portales que presenten la opción de configurar filtros de búsqueda, juegos, letras y tipos de cuotas.

Aplicación para dispositivos móviles

Actualmente, la mayoría de los jugadores de apuestas deportivas en España, prefiere apostar desde su teléfono, debido a la facilidad, rapidez y porque te permite apostar donde sea que estés. Una casa de apuestas deportivas, que sea óptima, deberá ofrecerte opciones de descarga gratuita de app para formato Android y Apple, o enlace de descarga mediante archivos APK, en caso de no ser así, seguramente tendrá una versión móvil de última generación, la cual ofrece las mismas herramientas y versatilidad que una app.

Chequea siempre que la app funcione rápidamente, no sobrecaliente el móvil, y permita jugar tan rápido como en la versión de escritorio.

Herramientas extra para apuestas deportivas y casino

Aquí damos valor a las herramientas de juego que te harán ganar, por lo cual, chequea que el portal elegido tenga: activación de cashout, filtros de búsqueda, configuración de horarios, cuotas y calendario de eventos. Prueba el servicio de streaming, conoce si la sportsbook dispone de estadísticas de calidad, calculadora de apuestas y de ser posible que sea multipantalla y multijuegos. Toma también en consideración, que al momento de hacer tus apuestas deportivas, necesitas, ampliar tus mercados, mientras más mercados más chances de ganar, por lo que, tu sitio deberá permitir, un panel de apuestas libre, que te deje crear apuestas combinadas, simples, múltiples y rápidas.

Consejos para jugar en casas de apuestas en España

Disfrutamos de tu visita y celebramos junto a ti las ganancias, por eso, compartiremos contigo 5 consejos valiosos para jugar con apuestas deportivas en España.

Explora y varía tu zona de apuestas y mercados: Es bien sabido, que el que no explora no gana. Nuestra sugerencia es que te pases por diversos mercados tipos de apuestas, que conozcas variantes de juego y aproveches cada fecha según el deporte. De este modo, no obtendrás ganancias de ninguna manera.

Es bien sabido, que el que no explora no gana. Nuestra sugerencia es que te pases por diversos mercados tipos de apuestas, que conozcas variantes de juego y aproveches cada fecha según el deporte. De este modo, no obtendrás ganancias de ninguna manera. Investiga, aprende y estudia: Apostar es divertido, pero cuando estudias las herramientas que pueden potenciar y mejorar tu juego, allí te conviertes en un verdadero profesional de las apuestas deportivas. Estudia sobre cuotas, mejora tu lenguaje clave al respecto, así podrás entender cuáles son las posibles y mejores jugadas, mucho antes que tu oponente.

Apostar es divertido, pero cuando estudias las herramientas que pueden potenciar y mejorar tu juego, allí te conviertes en un verdadero profesional de las apuestas deportivas. Estudia sobre cuotas, mejora tu lenguaje clave al respecto, así podrás entender cuáles son las posibles y mejores jugadas, mucho antes que tu oponente. Apuesta con certeza y seguridad: En el mundo de las apuestas las variantes son muchas, por eso la importancia de entenderlas. Si bien en el mercado de las apuestas combinadas, la posibilidad de ganancias millonarias son mayores, los riesgos también crecen. Nuestra sugerencia: apunta a las apuestas donde obtengas ganancias graduales y solo apuestas grandes sumas de dinero si sientes seguridad al 100%.

En el mundo de las apuestas las variantes son muchas, por eso la importancia de entenderlas. Si bien en el mercado de las apuestas combinadas, la posibilidad de ganancias millonarias son mayores, los riesgos también crecen. Nuestra sugerencia: apunta a las apuestas donde obtengas ganancias graduales y solo apuestas grandes sumas de dinero si sientes seguridad al 100%. Es un juego, y no te define: Es esté punto, queremos hacer referencia a tu personalidad, autoestima y entereza mental. Si bien el juego te puede abrir espacios de diversión y poder, también te pueden hacer dudar o caer en estados de ambición ciega. Entonces, solo apuesta lo que estés dispuesto a perder.

Es esté punto, queremos hacer referencia a tu personalidad, autoestima y entereza mental. Si bien el juego te puede abrir espacios de diversión y poder, también te pueden hacer dudar o caer en estados de ambición ciega. Entonces, solo apuesta lo que estés dispuesto a perder. Crea tus clasificaciones personales: analiza los pro y contras de cada casa de juego según tu tipo de apuesta y deporte elegido. Algunas casas de apuestas tienen cuotas enfocadas en ciertos deportes. Estará en ti chequearlas según tus necesidades y gustos.

Toma en cuenta, jugar con pausas y descansos. Si un juego no te está haciendo ganar nada, detente, respira y sigue en otro momento. Es importante vaciar la mente y el juicio ante estos casos.

Preguntas frecuentes

¿Es legal apostar en España?

Sí, siempre y cuando, pagues tus impuestos por ganancia, es totalmente válido apostar en España desde el 1 de mayo del 2021. Recuerda que el casino o casa de apuestas elegida, deberá tener licencia avalada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) para que sea 100% legal.

¿Cómo puedo gestionar mi bankroll correctamente?

Controla y elige con calma cada una de tus gestiones. Usa a favor las herramientas de control de juegos y depósitos que cada casa de apuestas te ofrece. Diversifica, arriesga porcentajes pequeños y segmentados de dinero, juega con estrategia, sin estrés, y sin uso de estimulantes psicoactivos.

¿Qué juego es el más apostado en las casas de apuestas legales de España y por qué?

El fútbol se lleva el primer lugar, con una representación de apuestas que supera el 80% en España, destacando apuestas en la Liga Santander y la Liga Europa.

¿Qué es una apuesta combinada y cómo la aplico al fútbol español?

Tipo de apuestas, donde se incluyen más de dos opciones, y deben resultar exitosas para que tú puedas ganar. Por ejemplo, si apuestas a que el Real Madrid ganará al Barcelona y a que el Atlético de Madrid ganará al Sevilla, estás haciendo una apuesta combinada de dos selecciones. Las apuestas combinadas ofrecen la oportunidad de ganar rápido, pero, son más arriesgadas debido a que tendrás que acertar más datos.

¿Sí me estafaron o tengo una queja, qué ente español funciona como aliado?

En primer paso dirígete al customer service de la casa de apuestas online elegida, si por algún motivo, esta no responde, entonces llama o dirígete a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Recuerda tener copias de cada procedimiento, pago o captura de pantalla. Deberás acreditar cada una de las informaciones y procesos que te aquejan. Lo mismo con tus claves, usuarios.