¿Quieres ser usuario verificado en Twitter? Elon Musk podría querer que pagues 20 euros al mes por ello

La compra de Twitter por parte de Elon Musk parece que afectará a los usuarios Estas políticas han sido duramente criticadas

Elon Musk ya es el dueño de Twitter por lo que está preparado para revolucionarlo, pero no de la manera en la que muchos creían que lo iba a hacer. Su primera medida de acuerdo con The Verge ha sido lanzar un ultimátum a los trabajadores: o desarrollan una mecánica para el día 7 de noviembre o serán despedidos.

¿Y qué mecánica es esa? Una nueva vía para monetizar la red social, haciendo que los usuarios con insignia de perfil verificado tengan que pagar 20 dólares al mes para mantenerla. Sino, la perderán y dejarán de tener esta ventaja sobre el resto de usuarios.

El magnate del mundo tecnológico podría estar tratando de reformar Twitter Blue en una suscripción mucho más cara que además se encargase de verificar a los usuarios. Esta nueva medida no ha sido acogida con buenos ojos por los usuarios de la red social, que se han posicionado generalmente del lado de los trabajadores que están recibiendo una gran presión por parte de Musk.

Twitter Blue era un servicio de suscripción solo disponible en los Estados Unidos y que no era realmente invasivo para los usuarios que optaran por no pagar. De esta manera, simplemente quitaba la publicidad y permitía algunas funcionalidades extra que los usuarios gratuitos no podían costear.

Elon Musk aseguraba que iba a democratizar Twitter, pero estas medidas parecen más encaminadas a sacarle una rentabilidad abusiva al servicio.