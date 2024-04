Una reacción milagrosa que permite soñar

Cuando menos probable parecía la salvación esta temporada, el Andorra ha encontrado milagrosamente el camino hacia la victoria. El equipo del Principado ha protagonizado una reacción inesperada con dos victorias en los últimos dos encuentros que permiten soñar con la permanencia, un sueño que parecía impensable hace escasas semanas.

Y es que el equipo parece haber encontrado el rumbo hacia la salvación después de la marcha de Eder Sarabia. Desde Andorra habían prácticamente abandonado sus esperanzas de permanecer en la categoría de plata otra temporada, aunque la decisión de confiar en Ferran Costa parece estar dando sus frutos al equipo del Principado.

La victoria contra el Mirandés el pasado fin de semana -sin Ferran Costa aún en los banquillos- llegó de la manera más inesperada posible con un equipo que ni siquiera tenía técnico en esos momentos. Ya con la llegada del técnico de Castelldefels, el equipo ha consolidado su reacción con una victoria de mucho mérito contra el Eldense que permite soñar con la salvación.

El Andorra se mostró en el Pepico Amat sólido como no lo había sido en toda la temporada. Ferran Costa parece haber convencido a sus jugadores en la semana de trabajo que ha tenido con ellos de que la salvación pasará por pelear los partidos hasta el final ofreciendo una deseada seguridad en defensa que no habían conseguido hasta ahora. De momento, el Andorra sale del descenso sumando seis de seis a la espera de lo que puedan hacer Alcorcón o Albacete esta jornada. Sin embargo, de momento solo hay motivos para la ilusión en el Principado. La salvación ya no es un sueño imposible.