Espanyol, es ahora o nunca

Es la historia de nunca acabar, aunque pocas veces el Espanyol había necesitado tanto una victoria como este domingo en el Stage Front Stadium (18:30h). El equipo espanyolista recibe a un Albacete en urgencias que necesita los tres puntos como pocos equipos, aunque los blanquiazules deben ganar si quieren mantenerse en la pelea por el ascenso. Es ahora o nunca.

La categoría de plata no perdona, menos a un Espanyol que está obligado a conseguir el ascenso esta temporada. Manolo González ha tomado las riendas del banquillo espanyolista para liderar una revolución que, de momento, se ha visto reflejada en el juego aunque no tanto en los resultados del equipo.

Sin embargo, desde el equipo asumen que la igualdad es máxima en la parte alta de la clasificación, así que las victorias deben empezar a encadenarse empezando desde este mismo domingo. Los rivales han empezado también su recta final de la temporada apretando más si cabe la lucha por el ascenso, que premiará solamente a los equipos más regulares en los partidos que restan de campeonato.

Manolo González contará con el apoyo incondicional de un Stage Front que se llenará casi con total seguridad. El técnico gallego no podrá contar con el lateral Rubén Sánchez, con un esguince de tobillo, como tampoco lo hará con el lesionado de larga duración Edu Expósito. La gran duda será la presencia de Martin Braithwaite, que contará con minutos después de no ejercitarse con el equipo este viernes aunque habrá que esperar para conocer cuál será su participación exacta.

Se enfrentarán a un Albacete también con urgencias que encadena seis jornadas sin vencer en el campeonato liguero. El equipo manchego está ahora mismo en posiciones de descenso a Primera RFEF, más si cabe después de las cruciales victorias de Amorebieta y Andorra esta jornada. Es una situación complicada, aunque desde el equipo son conscientes de que quedan nueve finales para poder revertir el panorama actual.

Alberto González ha remarcado que es 'optimista' respecto al futuro de su equipo porque 'en el primer encuentro de esta liga de diez partidos dimos un gran nivel y es una buena primera piedra para crear a partir de ahí'. No podrá contar con el centrocampista Riki por sanción y, por segunda jornada consecutiva, con el defensor brasileño Kaiky Fernándes, por unas molestias musculares.

Alineaciones probables

Espanyol: Joan Garcia; Omar El Hilali, Sergi Gómez, Cabrera, Brian Oliván; Gragera, Bare; Carreras, Melamed, Puado y Braithwaite.

Albacete: Vaclik, Álvaro Rodríguez, Djetei, Glauder, Julio Alonso, Fidel, Agus Medina, Olaetxea, Pacheco, Fuster y Quiles.

Árbitro: De la Fuente Ramos (comité Castilla y León).

Campo: Stage Front Stadium.

Hora: 18:30.