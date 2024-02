El secreto mejor guardado de una de las revelaciones de LaLiga

¿Que hay detrás de uno de los jugadores revelación de LaLiga? ¿Cuál es su historia? Que ya suma nueve goles esta temporada con apenas 19 añitos, y que por lo tanto está siendo uno de los nombres propios de la competición, lo sabe la mayoría. Pero lo que nadie, o casi nadie, sabe es todo aquello que esconde Samu Omorodion.

Se ha ganado el derecho a que se hable de él, y a que algunos de los grandes de Europa ya le hayan echado el ojo. Y se ha propuesto tirar del carro de un Deportivo Alavés que una situación de lo más cómoda esta temporada. Ocupa la decimosegunda plaza con 28 puntos, bien lejos del descenso que marca el Cádiz, y que tiene a once puntos.

UNA BONITA E INCREÍBLE HISTORIA

Las cámaras de 'El Día Después' de Movistar + captaban unas imágenes dignas de mirar una y otra vez. Una vez terminado el Sevilla - Alavés, Samu se acercaba a las gradas para abrazar a su madre, que había estado disfrutando del duelo en el Sánchez Pizjuán, estadio que pisaba por primera vez.

El encuentro terminó 2-3 a favor del conjunto 'babazorro', y su madre no podría estar más orgullosa. Porque acababa de presenciar como su hijo estaba cumpliendo su sueño.

Samu Omorodion ante el FC Barcelona / EFE

Las difíciles condiciones de vida en Nigeria provocaron que su madre tuviera que huir de la pobreza. Y en 2002, su vida cambió por completo cuando cruzó África, hasta llegar a Melilla, estando embarazada de ocho meses. "Yo pensaba que ese bebé se iba a perder en el camino. Y cuando vino, lo que me entraba era Samuel, porque es el nombre de la Biblia".

Y se instalaron en Sevilla, donde Samu llegó a jugar en la cantera del conjunto hispalense. Pero la vida no se lo puso nada fácil. "Y llega una época en la que no había dinero. No había dinero para recargar los bonobus, y Samuel tenía que ir y volver caminando, y yo lo esperaba de noche en casa", relataba con tristeza su madre.

EL SUEÑO DE SAMU

Desde aquel entonces, Samu tenía un objetivo entre ceja y ceja: que su madre dejara de trabajar. Y lo consiguió en agosto, en su debut con el Granada ante el Atlético, donde sería capaz de hacer gol.

Y el conjunto colchonero pagó los seis millones de su cláusula. "Es trabajador, yo le veo futuro con el Atlético de Madrid", declaraba el Cholo Simeone.

"Mamá, hay que dejar de trabajar", repetía Samu. Y es que, después de una vida con muchas dificultades, lo ha conseguido. Ha hecho su sueño realidad. Y lo mejor de todo es que todavía tiene una larga carrera por delante.