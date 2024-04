Así es el tenista Sinner: apasionado de los coches, alejado de la fiesta y del alcohol

El tenista Jannik Sinner es el reciente campeón del Masters 1.000 de Miami, después de doblegar al búlgaro Grigor Dimitrov en la final. Una victoria con la que ha conseguido superar a Carlos Alcaraz en el ranking ATP y situarse segundo, tan solo por detrás de Novak Djokovic.

Sinner es uno de los nombres del momento en el mundo del tenis, un jugador completamente centrado en el deporte, tal y como reveló en una de sus últimas entrevistas, concedida a la revista 'Vanity Fair': "Quiero proteger a las personas más cercanas a mí, dejarlas al margen".

El joven de 22 años ha tenido que sacrificar múltiples cosas en su adolescencia para llegar a ser un deportista de élite. Sin embargo, a él no le supone ningún problema, pues tiene claro su objetivo y no se distrae con nada relacionado fuera de la pista.

Además, en la entrevista que mantuvo con el medio citado, el italiano confesó que no echaba de menos su adolescencia: "Lo tengo todo, no echo nada de menos. Nunca he ido a una discoteca, no me gusta acostarme tarde. Prefiero jugar a las cartas con amigos".

Una de las pasiones del tenista es la Fórmula 1, es un gran seguidor de Ferrari y ha firmado recientemente un acuerdo de promoción con la escudería. También mantiene una gran amistad con Carlos Alcaraz, debido a que ambos han coincidido en la academia de Juan Carlos Ferrero en Villena.