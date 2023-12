La surrealista pelea entre 'envuelvemaletas' termina con cuatro detenidos en el aeropuerto de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en el día de ayer, 9 de diciembre, a cuatro hombres por una pela en el Aeropuerto del Prat, Barcelona La escena ha sido publicada en redes sociales por algunos de los pasajeros que se encontraban en el Aeropuerto durante los hechos

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en el día de ayer, 9 de diciembre, a cuatro hombres por una pela en el Aeropuerto del Prat, Barcelona. El conflicto se produjo en la Terminal 1, sobre las seis de la tarde, entre dos compañías embaladoras de equipaje. Los trabajadores que se dedican a envolver las maletas de los pasajeros protagonizaron estas imágenes.

La escena ha sido publicada en redes sociales por algunos de los pasajeros que se encontraban en el Aeropuerto durante los hechos. La disputa entre los 'embaladores' se produjo en la misma zona de salidas de la Terminal 1 del Prat, dando pie a insultos y persecuciones.

Això que veieu aquí és un dels vídeos que estan corrent per les xarxes d'una baralla que hi ha hagut avui entre enrotlladors de maletes ilegals a la Terminal T1 de l'aeroport de Barcelona-El Prat. Normalment no penjaria aquestes coses, però la situacio és lamentable un cop més i… pic.twitter.com/zKrwmRXYmP