La surrealista esquela que arrasa en redes: "Os dejo que San Pedro me está reclamando para un dominó"

Las esquelas de los periódicos son una de las secciones más leídas por los curiosos pero menos comentadas en los medios de comunicación. Detrás de una esquela siempre hay una historia, algunas más obvias y otras más escondidas.

Este 9 de marzo ha fallecido Manuel Brañas González, un fiel lector de 'La Vanguardia' que solía repasar la sección de 'In memoriam' y ha dejado probablemente una de las despedidas más originales que se hayan leído.

Las redes amanecían esta mañana adorando la despedida de Manuel Brañas, que en un tono cómico anunciaba su fallecimiento -probablemente no perdió el sentido del humor ni en el final- Brañas empezaba esta carta de despedida así: "Bueno. Ha llegado el día. Tenía por costumbre leer las necrológicas -un deporte como otro cualquiera- hasta hoy 9 de marzo, que aparece la mía".

Era lector del diario y dedicaba un tiempo para leer las últimas despedidas de los fallecidos, por eso no ha querido dejar pasar la ocasión de despedirse por todo lo alto:

"Conocido como 'el Vanguar', 'el zorro de Sants' o 'el marqués', me despido de todos vosotros", continuaba.

A La Vanguardia d’avui hi ha una de les millors esqueles de la història. Quina meravella. pic.twitter.com/FkI0yjbl3x — Àlex (@alexsnclmnt) March 9, 2024

En su despedida Manuel echaba la vista atrás: "Me lo he pasado genial. Reconozco que a veces me ha gustado tocaros los cojones, pero he sido buena gente", decía. Su comicidad en un momento tan traumático, repasando la felicidad de las cosas mundanas: "He disfrutado de grandes noches de fútbol con bocata de bacon brutal y cerveza", ha conquistado a las redes.

és el meu iaio🥺❤️‍🩹 quin orgull — mirtirizad@ (@itsmeLBC) March 9, 2024

Su nieta ha querido recalcar la extraordinaria personalidad de su abuelo, que se ha despedido dibujando una sonrisa a los suyos.