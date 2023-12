Una bruja predice 'El Gordo' en Alcázar de San Juan y nadie le hace caso

La Lotería de Navidad siempre nos deja anécdotas de lo más curiosas. El sorteo extraordinario de este año no sido diferente, y durante el día de hoy hemos podido ver historias de lo más pintorescas. Desde un lotero que desconocía haber vendido uno de los grandes premios, hasta la predicción de una bruja que adivinó el número de 'El Gordo'.

José Luís, el lotero de la administración de Alcázar de San Juan, llevaba seis años sin otorgar ningún premio en el sorteo del 22 de diciembre. Para remediarlo, decició contratar los servicios de Victoria, la bruja. "Viendo el proceso que seguía y la repercusión que tenía, pensamos que por qué no probar", explicaba el administrador en 'Y ahora Sonsoles'.

La vidente ha aclarado que no tiene la capacidad de atraer la fortna al décimo, sino que dirige la suerte para la admnistración, tenía que escoger un múmero de todos los que estaban a la venta para elaborar su ritual. Entre los disponibles, escogió uno con muchos ochos "porque es el número del infinito, el que llega a todo el mundo".

Sin embargo, no dejó ver los números que había tras él décimo en ningún momento de la actuación. Los espectadores, ante tal escepticismo, no compraron el único décimo 88.008 que había en el local, puesto que los 400.000 euros de premio no saldrán de la administración.

Victoria, tiene claro la explicación de lo sucedido: "De lo que se trataba era que la suerte llegara al máximo público posible y el dinero no lo ha cobrado una persona, sino que ha ido a todos los españoles". Rocio Lama, directora de 'Equipo de investigación', opina que ha sido futo de la casualidad. "Ella no ha adivinado el premio, ella coge uno de los décimos que no enseña a nadie, lo pone en el altar, pero no dice que ese sea el número que vaya a salir".