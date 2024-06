Ortega, tras el título de Champions: "Los entrenadores sin los jugadores no somos nadie"

El Barça levantó una nueva Champions League tras superar al Aalborg en una final muy ajustada. Después del duelo, el técnico azulgrana Carlos Ortega afirmó que el título "esta Champions es muy importante para la sección y para el club porque ha sido una temporada complicada para la directiva".

"Es un éxito del conjunto. El deporte es un estado mental, la gente ha confiado y ha trabajado mucho. Ha habido jugadores que han dado un paso adelante brutal, portería, Dika Mem, Luis Frade, los que hacen el trabajo sucio como Thiagus, todos, no quiero individualizar porque es un deporte colectivo. La aparición de Petar también ha sido muy importante en la rotación y el que ayuda cinco minutos también es vital", explicó el entrenador.

Ortega se mostró muy emocionado por volver a levantar el trofeo de la máxima competición continental: "Todo el mundo tiene su corazoncito y hace ilusión, pero los entrenadores sin los jugadores no somos nadie, eso hay que tenerlo muy claro, mayoritariamente esto por los jugadores".

Al ser preguntado si se sufre más como entrenador o como jugador, Carlos Ortega no tuvo ninguna duda. "Se sufre más como entrenador. Cuando eres jugador te preocupas por ti y por tus dos amigos más cercanos, pero como entrenador tienes que pensar en todo. Y, cuando las cosas salen bien, también disfrutas mucho más como entrenador. Lo que pasa es que también salen mal las cosas", manifestó.

Por último, el técnico reflexionó sobre la dificultad de estar siempre obligado a, por lo menos, luchar por todos los trofeos: "Hay una forma de trabajar. El Barça en general y la sección de balonmano en particular estamos acostumbrados a luchar por los títulos. Aquí se juega con presión. Yo he sido jugador del Barça durante 11 años y yo sentía la presión por ganar. Hay mucha gente que no lo soporta, históricamente ha habido jugadores que han tenido que salir. Ahora tenemos vacaciones, pero en agosto otra vez tendremos que ir a tope. A ver este año si de una puñetera vez somos capaces de ganar la Super Globe también. La historia del Barça es así"