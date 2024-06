Este es el primer restaurante que elige Flick en Barcelona

Hansi Flick está ya trabajando esta semana de forma intensa en su nuevo proyecto en el Barça y está aprovechando también estos días para conocer Barcelona y sus restaurantes. El primer local que eligió Flick para cenar con su mujer y unos amigos fue Can Ugal, durante la noche del miércoles. El entrenador alemán, hasta ahora, siempre había acudido a locales acompañado por representantes del Barça, pero se decidió por este restaurante recomendado por un amigo cocinero alemán.

Flick se mostró muy amable con los aficionados que se encontraban en el local y que acabaron reconociéndole a pesar de que lleva muy poco tiempo con entrenador barcelonista. No tuvo reparos en saludar y fotografiarse con quien se le acercó y causó una gratísima impresión.

Victor Pardo, propietario del restaurante Can Ugal, recalcó en sus redes sociales que Flick es una gran persona y muy agradable. Se da la circunstancia que Pardo también regenta el restaurante La Bonaigua, de Sant Just, en el que se pudo ver a Pep Guardiola en su encuentro con los jugadores que entrenó en el Barça B y con motivo de la realización de un documental. Can Ugal es un restaurante de nueva apertura al que Flick le gustó en su primera salida por la ciudad con su entorno íntimo.