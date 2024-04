Las preocupantes declaraciones de Will Smith: "Estoy en una fase que puede dar miedo"

Will Smith atraviesa una de sus etapas más complicadas en su carrera como estrella de Hollywood. El número de proyectos del actor ha ido decreciendo en los últimos años, y el único gran estreno que parece estar a la vista es la nueva entrega de 'Bad Boys: Ride or Die'.

Una caída de reputación que está pagando después de haber dado una bofetada al cómico Chris Rock durante la gala de los Premios Oscar 2022.

No obstante, aunque cualquier otra celebridad podría temer a una quiebra, el intérprete cuenta con una solidez financiera envidiable. De hecho, según Forbes, las polémicas memorias del actor acabaron reportándole grandes beneficios, a pesar de que su popularidad se viera afectada.

Con los últimos beneficios de su libro y las ganancias cosechadas durante su trayectoria, Will Smith ha conseguido un patrimonio aproximado de 350 millones de dólares. Una fortuna por la que ha sido preguntado en 'Complex', donde ha revelado que desconoce la cantidad de dinero que posee: "Ni siquiera lo sé, hombre. No hablo de esas cosas".

"Estoy en una fase de reestructuración personal. La primera mitad de mi vida fue acumular, acumular, acumular; y la segunda mitad de mi vida será dar, dar y dar", añadía el intérprete confesando su cambio de vida.

Un estilo de vida que ha modificado a raíz de cumplir los 50 años: "La gente tiene ese momento alrededor de los 50 años en el que algo cambia. Pero lo que pasa es que te das cuenta de que nada de eso puede hacerte feliz. Una vez hayas comprado todo lo que deseas y literalmente no haya nada más en el mundo que quieras comprar, solo desearía que lo siguiente fura un regalo que todos pudieran tener porque no hay nada que lo material pueda satisfacerte".

Después de todo, Will Smith ha explicado que se encuentra en una fase peligrosa: "Estoy en una fase de mi vida que puede dar miedo: cuando te das cuenta de que sin relación, sin dinero, sin hijos, literalmente no hay nada que pueda hacerte feliz. Tienes que ser feliz en el corazón y en la cabeza, sin nada de eso. Tienes que sentirte feliz con las personas que quieres; no puedes intentar obtenerlo de ellos. No es para los débiles de corazón".