Pilar Rubio carga contra los rumores sobre la maternidad de sus hijos: "Es como estar viendo una telenovela"

El matrimonio entre Sergio Ramos y Pilar Rubio acumula varios meses en el centro de los rumores sobre una posible crisis. Este contexto provoca que cada cierto tiempo, aparezcan titulares en los medios de comunicación alertando sobre una posible ruptura. Una situación agotadora para la presentadora, que ha tenido que romper su silencio para terminar con los rumores.

Pilar Rubio ofreció una entrevista a Omar Suárez en el programa 'Fiesta', con motivo de la presentación de su nueva colección de bañadores. Durante el evento, que contaba con la presencia de varios medios de comunicación, la diseñadora habló sobre su nueva faceta artística, pero también aprovechó para sincerarse sobre como gestiona los rumores.

"Supongo que venden más cierto tipo de noticias que otras", expresaba la presentadora. Esta no es la primera vez que Pilar debe afrontar este tipo de situaciones, por lo que ha mostrado una posición firme al respecto. "Da igual si son ciertos o no. No puedo estar dando explicaciones. Tenemos una familia muy bonita y ya está", aseguraba Rubio.

Además, Pilar Rubio ha tenido la oportunidad de expresarse sobre uno de los rumores más absurdos que han sido publicados, puesto que sugería que sus hijos no eran biológicamente suyos:

"Hay una muy buena: que mis hijos no eran míos, que eran de mi amiga Karen. Que el primero no era mío, que era de ella. Y el segundo era de su marido", comenzaba diciendo. "Es como ver una telenovela. No puedo estar desmintiendo cada chorrada que se inventen", finalizaba.