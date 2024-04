El núcleo de Marte no es como el de la tierra: el hecho que explicaría si hubo vida

La NASA ha estado estudiando la actividad sísmica de Marte durante cuatro años y medio. A través de la sonda InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) un equipo de investigadores ha logrado dibujar un modelo geológico que muestra como es el núcleo del planeta rojo.

Los nuevos cálculos sobre la geología marciana han mostrado un núcleo del planeta algo distinto al que esperaban los expertos.

El núcleo sería más denso y pequeño, con un radio de entre 1,780 y 1.810 kilómetros. Estaría compuesto, además por hierro fundido y una combinación de otros elementos, entre los que destacaría el azufre. “En lugar de ser sólo una bola de hierro [el núcleo] también contiene una gran cantidad de azufre, así como otros elementos, incluyendo una pequeña cantidad de hidrógeno.” explicaba en una nota de prensa Jessica Irving, miembro del equipo de investigación responsable del hallazgo.

Además, entre los elementos también se han detectado pequeñas cantidades de oxígeno y carbono. Lo que quiere decir que la estructura del núcleo de Marte no es igual que la de la Tierra.

Marte tiene un núcleo diferente a la Tierra

El núcleo de Marte es totalmente líquido, y el nuestro cuenta con dos partes una sólida y otra líquida. La estructura interna del núcleo terrestre fue descubierta hace unos meses. Por lo tanto, a diferencia de nuestro planeta Marte no cuenta con un campo magnético.

Aunque los expertos consideran que es bastante probable que lo tuviese en algún momento dado por trazas dejadas en la superficie del planeta. Este campo magnético ha sido determinante para la evolución de la vida en nuestro planeta. Entender cómo, por qué y cuándo desapareció de Marte nos abriría la vía para entender cómo de habitable pudo ser nuestro planeta vecino en el pasado, cuándo y por qué dejó de serlo.

¿En qué se basa la investigación?

Hay dos eventos clave sucedidos en el hemisferio opuesto a la localización de la sonda InSight: se trata de un terremoto marciano y el impacto de un meteorito contra la superficie del planeta rojo.

La sonda InSight grabó las ondas sísmicas que generaron los dos eventos, para llegar a la sonda las ondas tuvieron que atravesar el núcleo del planeta. Eso ha servido a los investigadores para crear un nuevo modelo del interior de Marte.

“Hemos estado escuchando la energía que viaja a través del corazón de otro planeta, y ahora la hemos oído” comentaba Irving, quien lidera los firmantes del artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en el que se da cuenta del trabajo.

La misión estaba programada para trabajar durante dos años (que aproximadamente equivaldrían a un año marciano), pero las condiciones de la sonda permitieron prorrogar la misión hasta finales del año pasado.