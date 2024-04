Jorge Rey explica el motivo de las inundaciones en Arabia: "Lluvia artificial generada con drones"

El pasado martes, los Emiratos Árabes Unidos se vieron afectados por fuertes lluvias, vientos y tormentas que provocaron inundaciones y precipitaciones muy abundantes. Empezó un fuerte temporal que ha dejado imágenes históricas en el país y a todas las autoridades limpiando los destrozos ocasionados.

Una de las ciudades más afectadas ha sido Dubai. Sus calles se han visto llenas de agua, con vehículos flotando y ciudadanos que no sabían por dónde caminar. Incluso tuvieron que cancelar un gran número de vuelos tras inundarse las pistas de aterrizaje del aeropuerto.

Ahora, Jorge Rey, conocido a raíz de predecir la borrasca 'Filomena', ha explicado que en Emiratos Árabes Unidos se llevan a cabo varios proyectos para aumentar las precipitaciones en el país.

El joven burgalés ha asegurado que es lluvia artificial: "La lluvia artificial en Emiratos Árabes, en Dubai, se está probando a generar con drones, descargas eléctricas que hagan que el agua se una electroestáticamente, produciendo así la lluvia de forma artificial".

Según declaraciones de la doctora Keri Nicoll, experta del Departamento de Meteorología de la Universidad de Reading, al lanzar descargas eléctricas en las nubes, se incrementa la probabilidad de que las gotas de agua se unan y produzcan una lluvia más efectiva.

Además, Jorge Rey ha querido dejar claro que esto no tiene nada que ver con los chemtrails: "Los chemtrails existen y se lleva a cabo, pero en España no hay ningún plan a nivel nacional. Si no ha llovido o si venimos de una sequía no es por el chemtrail, sino porque no se han dado las condiciones necesarias para que llueva".