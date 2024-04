Jorge Javier Vázquez se abre en canal con la carta de su expareja que tardó un año en leer: "La vida sin él me resultaría bastante insoportable"

A pesar de ser un presentador muy conocido, de la vida privada de Jorge Javier Vázquez sabemos muy pocas cosas. Algunas veces a través de su blog en la revista 'Lecturas' algunas veces ha hablado de una persona llamada 'P.' que hacía referencia a su expareja. Estuvieron juntos casi diez años.

Ahora el presentador se ha sincerado y ha explicado a sus seguidores que su expareja le regaló una carta en uno de sus últimos aniversarios cuando ya no estaban juntos, pero le costó más de un año leerla.

"Conociendo mi ex, daba por supuesto que esta carta contenía un mensaje muy bonito. Y era tan grande la vergüenza que me hacía leerla que tardé más de un año", ha explicado Jorge Javier. Pero aunque no se atrevía a leerla siempre la llevaba encima:

"La llevaba en la cartera que utilizo para mi vida diaria y, si me iba de vacaciones, la guardaba dentro de la mochila. Hasta que un día la leí".

"Su contenido no era, ni mucho menos, el que yo esperaba (...) El mensaje venía a decirme que por más que hubiéramos hablado, nuestra relación no habría salido adelante porque íbamos en vagones diferentes", ha contado el presentador.

Su expareja sigue siendo una de las personas más importantes de su vida. Al final, el amor se transforma y eso es parte del proceso: "La vida sin él me resultaría bastante insoportable", admite.