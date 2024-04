Las redes estallan contra Jordi Cruz tras lo ocurrido en 'MasterChef 12'

'MasterChef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se estrenó en España en 2013, y se ha producido en más de cuarenta países. El jurado está compuesto por tres chefs reconocidos: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Hace tres semanas que se estrenó la duodécima edición del formato, en el que 16 candidatos aspiran a dar lo mejor de ellos en la cocina y convertirse en una figura importante en el mundo culinario.

Una de las concursantes que en los últimos días ha destacado ha sido Tamara. Ahora, en la quinta gala, la concursante decidió abandonar el programa de manera voluntaria: "No me veo en la final, así que me voy. Me despido voluntariamente porque no me siento a gusto Pepe, tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, con tensión, presión. Entiendo que es un programa. Al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta".

Tras la actitud de la aspirante, Jordi Cruz se mostró molesto: "¿Sabes lo que pasa? Pepe te está haciendo preguntas, pero yo por este motivo no te haría ninguna solo te diría 'muy bien chao'. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí".

Tamara aseguró que valora su salud mental y no quiere seguir en el concurso: "Por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinánima en la que no estoy bien. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo. Lo lamento muchísimo".

Tras las palabras de Jordi Cruz, las redes sociales han estallado por su actitud: "Viendo cómo se comporta delante de una cámara deja claro cómo puede tratar a uno de sus becarios", "Un narcisista de manual", "Vaya persona tan despreciable y con 0 empatía" o "Está tan acostumbrado a explotar a la gente que le molesta que una persona priorice su salud al show que tienen ahí montado", entre otros comentarios.