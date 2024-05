Pepe Rodríguez defiende a Jordi Cruz tras el último drama de MasterChef: "Parecía que el pobre Jordi la había fusilado"

No hay temporada en la que MasterChef no protagonice noticias de lo más polémicas. En esta ocasión, la última edición del concurso culinario es de interés por el encontronazo que se produjo entre Jordi Cruz y Tamara, una de las participantes. El miembro del jurado no reaccionó de forma positiva cuando Tamara decidió abandonar para priorizar su estado anímico y pronunció unas palabras muy criticadas a través de las redes sociales.

Ahora es Pepe Rodríguez, compañero de Jordi Cruz y también jurado de MasterChef, quien ha hablado restándole importancia a este momento tan incómodo:

"¡Cuándo no ha habido polémicas en MasterChef! Pero no ha pasado nada", asegura el cocinero. Además, cree que el lío viene dado por el papel que juegan las redes sociales al comentar este tipo de formatos:

"Las redes sociales son terribles y la gente magnifica en exceso las cosas (...). Parecía que el pobre Jordi la había fusilado al decirle 'dame el delantal' con esas formas un poco más bruscas que tiene... Yo se lo hubiera dicho de forma más suave".

El cocinero aclaró que no hay problemas entre ellos y los concursantes, insistiendo en que se está teniendo en cuenta las palabras de Tamara, pero no la del resto de sus compañeros: "Habría que coger al resto de concursantes y preguntarles qué tal lo están pasando, cómo somos Pepe, Jordi y Samantha. Ellos deberían hablar porque son los que dicen: 'Esta es de las mejores experiencias de mi vida'. Y yo con eso me quedo".

A pesar de la polémica, Jordi Cruz y Tamara protagonizaron un directo a través de Instagram en el que ambos compartían cocina ya fuera del concurso. Un gesto de buen rollismo que no ha evitado que la conversación social siga centrada en la reacción de este miembro del jurado y su posible afectación a la salud mental de la participante.