La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Netflix

Hoy en día se han multiplicado las estafas a través de redes sociales y nuevas tecnologías que han provocado la aparición de nuevos 'ciberdelincuentes', por lo que hay que ser conscientes que cada vez hay más timos presentes.

Ahora, la Guardia Civil ha lanzado un nuevo aviso a través de las redes sociales por la proliferación de una nueva estafa, con el objetivo de conseguir los datos personales y bancarios.

En este caso, el spoofing es una técnica que utilizan muchos ciberdelincuentes para engañar a las personas y conseguir acceso a toda la información confidencial. Los estafadores se hacen pasar por un emisor de confianza, en este caso, por Netflix, para obtener datos confidenciales de la víctima.

Los agentes han explicado que han detectado una campaña de suplantación de la plataforma de streaming. Esta consiste en el envío de correos electrónicos que alertan al usuario informándole que su suscripción no ha podido ser renovada debido a un problema con el proceso de pago con la entidad bancaria.

Al correo le añaden un enlace que lleva a una página web falsa para que la víctima rellene un formulario con sus credenciales a la cuenta, y sus datos personales y bancarios para proceder al pago de su suscripción.

⚠️ #AVISO ❗Detectada una campaña de suplantación a #Netflix con mensajes que informan que la suscripción no ha podido renovarse. #NoPiques es #phishing. El objetivo es conseguir los datos personales y bancarios.

ℹ️👇https://t.co/ZNrkASJ5sP pic.twitter.com/RixqnStz0L — Guardia Civil (@guardiacivil) March 10, 2024

En caso de que hayas recibido el correo y no hayas rellenado nada, tienes que marcarlo como 'no deseado' y eliminarlo de tu bandeja de entrada. Sin embargo, si ya has dado tus datos, tendrás que ponerte en contacto con tu banco para informarle de los hechos.