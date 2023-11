Estopa explica en 'El Hormiguero' el motivo por el que casi le echan de un avión: "Se armó una tanganilla"

Los hermanos David y José Manuel Muñoz han presentado el primer adelanto de su próximo disco El programa se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Este jueves 30 de noviembre ha acudido Estopa al plató del formato. Los hermanos David y José Manuel Muñoz han presentado el primer adelanto de su próximo disco, el duodécimo de su carrera, que se lanzará en 2024.

Los artistas han explicado una anécdota que vivieron en un avión hace veinte años: "Era el primer viaje a México. Me llevé la maleta justa. Esa noche salimos de fiesta y del bar fuimos al aeropuerto y me quedé sin calcetines limpios. Me compré unos en una tienda pija del aeropuerto y dije 'me pongo mis calcetines limpios y me voy a mi asiento business a dormir'".

De repente, la sobrecargo de vuelo se acercó a David y le comentó que había un problema con su hermano: "Me dijo 'a su hermano le tenemos que bajar del avión. Es un guarro' porque había dejado un olor terrible en el lavabo". Tras esto, se lo contó a José, y este fue indignado a responderle: "El lavabo está para dejar olores".

Estopa ha comentado que no le bajaron del avión, pero que empezó a llegar agentes del FBI de México porque se pensaba que le había insultado: "Querían sacar a mi pobre hermano del avión y me puse to' loco. Se armó lo que se llama una tanganilla. Y al final nos dejaron volar, pero le prohibieron beber alcohol durante todo el vuelo", ha explicado David.

José Manuel ha explicado que le dieron un valium para relajarse, se durmió y cuando llegaron a Barcelona, la azafata le pidió disculpas: "Perdona si te he causado algún problema".