David Muñoz detalla en 'El Hormiguero' la enfermedad que padece: "Me van a llamar loco"

Estopa ha presentado el primer adelanto de su próximo disco, el duodécimo de su carrera El programa se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Este jueves 30 de noviembre ha acudido Estopa al plató del formato. Los hermanos David y José Manuel Muñoz han presentado el primer adelanto de su próximo disco, el duodécimo de su carrera, que se lanzará en 2024.

David ha explicado que padece de parálisis de sueño, que "es una enfermedad que sufre un 7% de la población y no es preocupante, es como que estás dormido y lo que yo interpreto es que sueñas que te despiertas. Ves tu habitación, ves todo, pero no te puedes mover".

El artista ha comentado que la sensación de no poder moverte "es súper chunga". El catalán ha declarado que ha visto de todo: "Yo he visto desde un fantasma... Es que me van a llamar loco".

Muñoz ha querido compartir una anécdota que tuvo durante un sueño: "Me desperté y no me podía mover. Noté que mi mujer estaba al lado, noté que estaba en mi casa, que no había nada raro. Miré a los pies de la cama y me encuentro a un señor bajito con cara de alien. Era como el grito de Munch, algo así".

David ha seguido explicando que lo pasó mal: "Nos quedamos mirando entre los dos. De repente se levanta, se eleva y viene hacía a mí, y yo me tiré para la mesita de noche. Me rajó todo (...) Miro al reloj y eran las 3:33. La hora del muerto, del demonio".