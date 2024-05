El emocionante mensaje de Óscar Díaz a Moisés después de irse de 'Pasapalabra'

La semana pasada, Óscar Díaz conseguía el bote de 'Pasapalabra' durante el prime time de Antena 3. El experimentado concursante acertaba las 25 definiciones del rosco, llevándose el premio acumulado de 1.816.000 euros. El madrileño pasaba a la historia del programa, por conseguir una de las mayores recompensas y por su rivalidad con Moisés Laguardia.

La competición de la pareja formada por Óscar y Moisés ha sido una de las más longevas del formato, solo por detrás de Rafa Castaño y Orestes Barbero. Después de 154 duelos entre ambos en 7 meses, ha llegado el momento de separar sus caminos. De hecho, Díaz ha querido cerrar su etapa con unas cariñosas palabras hacia su rival y amigo.

"En los últimos días, he tenido la oportunidad de darte muchos abrazos. No sé si te he confortado lo suficiente. Tampoco sé si te tengo que confortar. A mí, en todo momento, con abrazos o sin ellos, me has aportado calor, compañía, compañerismo", comienza diciendo a cámara.

"Ha sido muy fácil concursar contigo. Ha sido muy difícil en el plano completivo, porque me has exigido lo máximo siempre, pero ha sido muy bonito todo lo que hemos compartido en todos esos tiempos muertos, en esas comidas, en esos momentos previos a empezar las grabaciones... Sin ti no habría sido igual, en absoluto", comenta el traductor en su comunicado.

"El hecho de haber pasado todo este tiempo juntos y no habernos bufado ni una vez creo que habla muy bien de tu carácter y de tu capacidad. Así que muchas gracias de nuevo", termina diciendo Óscar Díaz en su emocionante mensaje, poniendo fin a esta temporada de 'Pasapalabra'.