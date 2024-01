Científicos alertan sobre una estrella próxima que podría estallar cerca de la Tierra

Betelgeuse es el nombre de una de las estrellas más grandes que ha alarmado a la comunidad científica, perteneciente a la constelación de Orión es uno de los astros más brillantes del cielo y debido a su avanzada fase vital podría estallar. El brillo de este astro no deja de hacer movimientos extraños, un hecho que ha llamado la atención de algunos expertos que tratan de averiguar cuánto queda para el final de su ciclo.

Cuando su combustible nuclear se agote se derrumbaría sobre sí misma y explotaría en una espectacular supernova. Pero ¿cuánto falta para que ocurra esto y resultará nocivo para la Tierra?

El cuerpo celeste Betelgeuse es la décima estrella más brillante del cielo, se trata de una estrella enorme, su masa es 800 veces más grande que la del Sol. Por lo general las estrellas tan grandes tienen una vida bastante corta, tiene apenas unos 8 o 9 millones de años, frente a los 4500 millones del Sol, pero se encuentra en la recta final de su vida.

La posibilidad de que estalle es la que ha desatado las dudas. Betelgeuse pertenece a la categoría de estrella pulsante, lo que quiere decir que su tamaño y su brillo cambian de forma periódica. Cuando la estrella se expande, sus capas externas se enfrían y brillan menos; cuando se contrae pasa lo contrario.

Pero en los últimos tiempos esas variaciones han sido muy notorias y eso ha llevado a expertos como el profesor de Astronomía de la Universidad de Texas, J.Craig Wheeler, y el profesor de Astrofísica y Astronomía en la Universidad de Louisiana, Emmanouil Chatzopoulos, a plasmar en su artículo de investigación 'Betelgeuse: a review', la posibilidad de que la vida de Betelgeuse estuviera llegando a su fin.

Entre 2019 y 2020, el astro perdió dos terceras partes de su brillo, un fenómeno sin precedentes conocido como 'el gran oscurecimiento'. Algunos medios especularon con la posibilidad de una explosión inminente pero no se trataba de eso, simplemente una nube de polvo expulsada por la propia estrella ocultó temporalmente parte de su superfície, según informó el European Southern Observatory, a través de una nota de prensa. La noticia calmó las ideas de un posible estallido que afectase a la Tierra.

Pero hace poco Betelgeuse pasó a ser un 50% más brillante de lo normal; las especulaciones entre expertos volvieron a desatarse porque su fase de vida era mucho más avanzado del que pensaban, acercándose cada vez más el momento de la destrucción del astro: cuando todo el núcleo de la estrella se convierte en hierro, no genera energía, se detiene la fusión y la estrella se derrumba, según relatan Woosley y Janka en el artículo 'The Physics of Core-Collapse Supernovae', 2006.

A medida que estas reacciones agotan un elemento tras otro, el núcleo de la estrella se contrae cada vez más y cuando se para la fusión, la gravedad se impone y el núcleo colapsa hasta que llega un momento en que se vuelve tan denso que no puede seguir comprimiéndose. En ese momento se produce la supernova.

¿Qué pasa cuando se produce una supernova?

En el momento en que el astro llega a la situación de supernova la estrella rebota y expulsa gran parte de su material al espacio, a velocidades de hasta una décima parte de la velocidad de la luz. Cada una de las rondas de fusión nuclear es más rápida que la anterior.

¿Cuándo estallaría la estrella?

Saber con exactitud en qué fase exacta se encuentra Betelgeuse es complicado, por el momento sabemos que ha agotado la fase 1 quedándose sin hidrógeno los expertos estiman cuando podría producirse el estallido: "cabe esperar que el colapso y la posterior supernova se produzcan en unos pocos decenios", han relatado algunos espertos. De hecho afirmaron que teniendo en cuenta que la luz de Betelgeuse tardaría en llegar cientos de años a la tierra podría ser incluso que ya hubiera estallado.

La idea se refutó rápidamente por registros históricos de China y la antigua Roma, hace dos mil años la estrella todavía era amarilla, por lo que podría tardar un millón de año en estallar en morir. Ni los científicos se ponen de acuerdo sobre la fecha de la supernova pero si saben preveer las consecuencias.

¿El estallido de Betelgeuse tendría un impacto negativo en la Tierra?

El astro se encuentra 'bastante cerca' de la Tierra en términos astrológicos, a tan solo algunos años luz. A pesar de tratarse de una estrella muy próxima que durante el estallido liberaría cantidades enormes de materia y radiación, no supondría ningún peligro para nosotros.

Una supernova que ocurriera a menos de 30 o 40 años luz sí tendría consecuencias fatales porque destruiría gran parte de la capa de ozono que nos protege de la radiación del Sol. Por el momento, no se conoce ninguna estrella tan próxima que vaya a estallar.