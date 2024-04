Carmen Borrego demanda a Edmundo Arrocet tras sus polémicas declaraciones: "¡Se acabó el tema!"

El clan Campos no está pasando una buena racha. Después de que Carmen Borrego tuviese que abandonar 'Supervivientes' por prescripción médica su vuelta a la realidad ha sido más desagradable que su estancia en la isla.

Desde la entrevista de su hijo junto a su nuera explicando los motivos de su separación y cargando duramente contra Carmen, se le han sumado las últimas declaraciones de Edmundo Arrocet, que manchan la memoria de su difunta madre, María Teresa Campos.

En una entrevista para la revista Diez Minutos, Edmundo ha declarado que: "María Teresa echó de su casa a su nieto". Y además se ha girado en contra de Borrego: "Teresita no quería echarle, pero Carmen le calentó tanto la cabeza que al final le echaron con su novia", ha añadido.

Uno de los motivos de este hecho habrían sido los "malos hábitos" de la nuera de Carmen Borrego. "José me decía: ¿tú crees, Edmundo, que es normal que esté esta casa vacía y yo me tenga que ir...?", contaba la ex pareja de María Teresa.

Las declaraciones no le han sentado nada bien a Borrego que ha cargado directa contra Edmundo: "No voy a decir nada más. Me voy a defender en un juzgado, que es donde me tengo que defender", ha sentenciado para Europa Press.

La hija de María Teresa tomará medidas legales contra el cómico no es la primera vez que Bigote Arrocet habla de las Campos en una exclusiva: "Se acabó, se acabó el tema. Os lo pido por favor que respetéis mínimamente a esta familia que lo único que ha hecho en su vida es trabajar de manera honrada. ¡Se acabó el tema!", ha concluido Borrego visiblemente enfadada en la puerta de su casa antes de marcharse en un coche.