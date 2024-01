Andrea de 'La Isla' se pronuncia tras abandonar 'La Isla de las Tentaciones 7': "Solo tengo ganas de abrazarme o de liarme a puñetazos"

La séptima edición de 'La Isla de las Tentaciones' está dando mucho qué hablar. En tan solo dos capítulos dos parejas ya se han dado por vencidas ante el desafió de confianza que se esconde en el reality presentado por Sandra Barneda. El primer abandono estuvo protagonizado por Alba y Rober, que decidieron poner fin a la aventura en República Dominicana dos días después de que iniciara el reality.

El segundo ha sido el de Ándrea y Álvaro, la joven de tan solo 18 años se puso de los nervios cuando vió que su pareja le daba cita a una de las tentadoras, y ese hecho desató la ira de la malagueña. Tras una hoguera de confrontación, recogió sus maletas para volver a casa, proporcionando también la salida de su novio.

“¡Me largo! Paso ya de todo y me vuelvo a Málaga. No le voy a dar lo que quiere y menos con...”, gritó Andrea frente a Sandra Barneda que no daba crédito a lo que se estaba produciendo en su programa. “No estoy bien, no tengo fuerzas. No quiero ver a nadie ahora mismo. ‘La isla de las tentaciones’ me ha superado. Pensé que podía ser más fuerte, pero hasta aquí he llegado”, añadió entre lágrimas.

Para los espectadores el carácter y la ira de Andrea la habían convertido en la reina de los memes de la edición, algo que la joven ha visto al abandonar el formato y se lo ha tomado realmente bien.

Andrea rompe el silencio tras su abandono

La versión premium de 'La Isla de las Tentaciones' ya adelanta cómo se encontraba Andrea cuando abandono la villa y ella misma se ha pronunciado en sus redes:“Mi experiencia fue una puta mierda con mayúsculas. Sufrí muchísimo, lo pasé fatal. Cuando me veo solo tengo ganas de abrazarme o de liarme a puñetazos conmigo misma y sacarme de allí”, cuenta en su perfil de Instagram.

“En ningún momento justifico mi comportamiento agresivo, pero con ayuda todo puede cambiar”, añade.

“Mi error es evidente: era muy pequeña para estar allí. ¿El segundo error? No tenía las herramientas necesarias para gestionar mis emociones y mi ira, y más en un caso tan extremo como es ‘La isla de las tentaciones’. Te sacan de tu zona de confort y no te dejan ver a los tuyos”, relata “Me separaron de mi primer novio. Mi locura fue ir al programa, pero ya a lo hecho, pecho”, reconoce.

En cuanto a la oleada de memes, parece que la malagueña se lo ha tomado bien, y es que Andrea ha asegurado que se está diviertiendo mucho con las ocurrencias del público: “Me tenéis todo el día partiéndome el culo con los memes”. En cuanto amistades que ha ganado en ‘La isla de las tentaciones’, lo tiene claro: “Me llevo a Alba Casillas”.