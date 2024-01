Alba Casillas y Rober Aranda se pronuncian sobre su abandono en 'La isla de las tentaciones'

'La Isla de las Tentaciones' es un programa de televisión en el que cinco parejas viajan a una isla tropical junto a varios chicos y chicas, para poner a prueba su relación. Pese a que el objetivo es fortalecer la relación resistiéndose a las tentaciones, que son los solteros y solteras, una gran mayoría salen solos, o de la mano de un nuevo amor.

El reality show ha tenido un gran éxito de audiencia en España desde su estreno en enero de 2020. A pesar de que muchos espectadores se han quejado del programa por promover las infidelidades, otros muchos se han convertido en una audiencia fiel.

Esta misma semana se estrenó la séptima edición, y se vivió el abandono de una de las parejas: Rober y Alba Casillas. El chico aseguró que no estaba preparado para estar en el programa: "No logro descansar porque le doy muchas vueltas a la cabeza, la situación me supera".

Tras lo ocurrido, la prima de Iker Casillas comentó que le hubiese gustado quedarse más tiempo en la experiencia, pero que no quería que su pareja estuviese mal.

Ahora, Rober ha hecho unas declaraciones a través de las redes sociales en las que ha destacado que no cambiará por nadie: "Quiero agradeceros todos los mensajes de apoyo recibidos. De ‘La Isla de las Tentaciones’ no voy a hablar más, pero quiero deciros que nunca, nunca dejéis de ser vosotros, ni por nada ni por nadie. Eso es lo que os hará realmente reales".

Son muchos los que han acusado a Alba de presionar a su pareja, y ella no ha dudado en comentar que no ha forzado a Rober en ningún momento: "Me parecen lamentables los comentarios esos de que yo quería tele y mi novio no, ¿perdona? Hemos ido los dos, con lo cual algo habrá querido, digo yo (...) Nadie va engañando, que luego el agobio le pueda a ciertas personas al verse allí eso es ajeno".

Casillas ha asegurado que no ha ido al programa en otras ocasiones, aun teniendo la oportunidad: "No es por ser una flipada, pero a mí me han llamado para participar en las seis ediciones anteriores y no he ido en ninguna y he tenido otras parejas. ¿Por qué no he ido antes y sí he ido en esta? ¿Por qué le he obligado? Porque si hubiera obligado a alguien, lo habría hecho a los ocho con los que he estado antes".