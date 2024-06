Pau Gasol: "El Barça necesita un proyecto con continuidad al medio-largo plazo"

La figura de Pau Gasol va mucho más allá del baloncesto. Los valores, el crecimiento personal y el respeto son algunas de las señas de identidad que el legendario deportista trata de inculcar cada verano en la Pau Gasol Academy by Santander, un campus de verano para niños y jóvenes que este curso celebrará su vigésima edición. En una comparecencia en Barcelona este martes, el catalán repasó la actualidad del baloncesto español, con el Barça y la selección como principales protagonistas

Gasol empezó a cimentar su leyenda en el Barça, dónde ganó una liga ACB antes de dar el paso en la NBA y, dos décadas después, acabaría colgando las botas en una temporada en la que a poco se quedó de conquistar la Euroliga, allá por el 2021. Las cosas han cambiado mucho en la entidad blaugrana. El pasado fin de semana se decidió rescindir el contrato de Roger Grimau tras un año en el banquillo, una decisión precipitada por el año en blanco en cuanto a títulos.

SOBRE LA DELICADA SITUACIÓN DEL BARÇA

"La temporada se ha quedado corta para la expectativa de un club como el Barça, que siempre es ganar títulos. Teniendo en cuenta las circunstancias, ha sido mejor de lo que se ha ido hablando. El staff de Roger [Grimau] ha hecho un buen trabajo. Se ha estado en la lucha por títulos todo el año. No se ha podido ganar ninguno" afirmó Pau sobre la situación actual del equipo culé, que ya busca un nuevo entrenador en el mercado. Joan Peñarroya, el favorito hasta el momento.

Roger Grimau, durante el segundo partido de las 'semis' de ACB ante el Real Madrid / EFE

"Por desgracia, el deporte siempre tiene esta presión añadida y el club ha decidido prescindir de los servicios de Roger y buscar una alternativa que ojalá dé rendimiento. Se ficharon jugadores nuevos, casi un tercio del equipo, y eso cuesta tiempo en consolidarse. Se debe buscar un proyecto con continuidad, con recorrido, mirando al medio-largo plazo, para que tenga éxito. A veces funciona y a veces no, pero plantearlo así es importante. Aunque no se ganen títulos el primer año, hay que seguir aprendiendo. Estoy convencido que en los despachos ya se está trabajando" aseguró.

RUDY Y LA SELECCIÓN

Preguntado por la situación de la selección española en el Preolímpico que se celebrará próximamente en Valencia, aseguró: "Las opciones (a clasificar) son altas, somos anfitriones, tenemos equipo competitivo, gente de mucho nivel liderados por Scariolo, las expectativas son altas. Se ha apostado por tener sede en España y espero que las cosas salgan bien".

Pau Gasol en la presentación de la 20a edición de la Pau Gasol Academy by Santander / PAU GASOL ACADEMY

Pau compartió muchos momentos con su amigo Rudy Fernández, que se retirará tras los juegos olímpicos y recibió una ovación de época en el último partido de las finales de Liga Endesa, quizás su 'Last Dance' en el Wizink Center como jugador profesional. "Fue un momento muy bonito y merecido por todo lo que ha dado al club y a la selección. Ha tenido un 'carrerón' de leyenda, estoy muy feliz por él. Se lo ha ganado. Veremos que pasa en el tercer partido en Murcia." dijo el de Sant Boi.

SU AMIGO RICKY

Uno de los grandes ausentes en 'La Família' para este Preolímpico es Ricky Rubio, que pidió a Scariolo no ser convocado y cuyo futuro en el Barça también es una incógnita, club al que regresó para volver a sentirse jugador de baloncesto en el mes de abril tras superar una etapa con problemas de salud mental. "Es una situación muy personal, ha tomado las decisiones que piensa que son mejores para él. Su vuelta al Barça ha sido positiva para re ilusionarse y aportar su granito de arena. Él sigue evolucionando y veremos qué decisiones toma de cara al futuro. Sabe que tiene a sus amigos y compañeros para ayudarle en lo que sea." Concluyó Pau.

Ricky Rubio no estará con la selección este verano / EFE

Gasol quiso aprovechar el momento para felicitar a Jordi Fernández, que se convirtió hace escasas semanas en el primer español en dirigir un equipo de la NBA. Entrenará a los Brooklyn Nets a partir del próximo curso 24/25. "Muy contento por él, felicitarlo. Ha abierto una puerta muy importante, y me gustaría desearle lo mejor. El trabajo de entrenador es difícil, yo siempre he dicho que no por qué es muy volátil e injusto, hay muchos factores que no dependen de tí, pero el entrenador es la 'primera cabeza' que salta por los aires siempre" comentó.