Katsikaris: "Me siento avergonzado con la imagen del equipo"

El entrenador del Bàsquet Girona, Fotis Katsikaris, mostró su enfado en una breve comparecencia tras caer en el Carpena ante el Unicaja por 111-80 en un día donde "no hubo partido" y se sintió "avergonzado" por el rendimiento de su equipo.

El Unicaja arrolló al cuadro gerundense logrando su segunda máxima anotación de la temporada, 111 puntos que dolieron especialmente al técnico griego, quien no quiso ahondar en los porqués de la derrota en la jornada 27 de Liga Endesa.

"Me siento avergonzado"

Unicaja fue muy superior a Basket Girona / EFE

"No voy a hacer valoración porque no ha habido partido. No voy a entrar en temas tácticos. Me siento avergonzado con la imagen y pido perdón a la afición por la actitud que ha tenido el equipo hoy", sentenció.

"No estoy para hacer un análisis de tercer cuarto ni del primer cuarto. No fuimos capaces de hacer faltas. Es un tema de actitud, ahí me quedo", finalizó Katsikaris, que volvía al Carpena dos años después de ser destituido en el Unicaja para dar paso a Ibon Navarro en el banquillo.