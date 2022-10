Jasikevicius: "Laprovittola ha cambiado el partido"

El Barça se impuso al Lenovo Tenerife en gran parte gracias al trabajo del base argentino que sumó 25 puntos "Cuando jugamos un partido sin saber lo que hacemos, nuestros números son muy pobres", explicó

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, aseguró que el argentino Nico Laprovittola, autor de 25 puntos en la victoria del conjunto catalán frente al Lenovo Tenerife (67-65), decantó el partido a favor de los azulgranas.

"Ya estuvo muy bien en Múnich, en Kaunas quizás no tanto, y hoy otra vez muy bien. Ha cambiado el partido, nos ha dado seguridad. Los jugadores no son máquinas, no siempre pueden jugar bien. Pero lo ha hecho muy bien en dos de tres partidos y tenemos que estar contentos por él", aseguró el técnico sobre el base de Morón.

Jasikevicius destacó la importancia de ganar un partido en el que pocas cosas salieron bien: "Sabíamos que íbamos a sufrir, porque había un gran rival delante. Tenemos que estar contentos por haber sacado el partido adelante. Hay que ver mucho video y aprender. Hemos podido tomar mejores decisiones, jugar un baloncesto más de equipo. Hoy nos costó".

"Tenemos que saber a qué jugamos. En el primer cuarto hemos salido siete veces sin jugar ningún sistema ni opción de transición. Esto se refleja en nuestros números. Cuando jugamos un partido sin saber lo que hacemos, nuestros números son muy pobres, no llegamos a los 0,8 puntos por posesión", continuó.

La irrupción de Laprovittola lo cambió todo: "Insistimos en cambiar el balón de lado y tras el descanso hemos encontrado a Laprovittola, que ha estado inspirado y ha tenido uno de sus días. Era importante que alguien cogiera esta responsabilidad porque estamos echando un poco de menos a gente".

"No quiero mentir. En algunas situaciones hemos defendido bien, pero en líneas generales no podemos estar contentos: todos los tiradores de Tenerife son muy buenos con la mano derecha y les hemos dejado ir hacia ese lado, no hemos pasado bloqueos bien... Si Salin tira siete triples, hoy llevaba siete al descanso", opinó Jasikevicius sobre la defensa.

El técnico lituano defendió públicamente a Tomas Satoransky: "Estoy muy satisfecho con él. Los números no hacen justicia a la actitud de Satoransky. Ha tenido una lesión bastante importante en el Europeo, que ahora le afecta un poco al aductor y la espalda".

"Seguramente ha forzado demasiado con la selección, pero lo sigue dando todo en cada partido y entrenamiento. Le falta un punto de físico, que es algo en lo que es muy dominante, pero con esta actitud tenemos claro que va a ser importantísimo", añadió.

Por último, Jasikevicius alabó el rendimiento del joven James Nnaji: "Es una lástima que cuando la cosa se pone difícil, el entrenador siempre confíe en la gente con experiencia. Hoy era un partido para que Nnaji jugara 25 minutos".

"Empezó de una manera maravillosa, intimidando y cogiendo rebotes, pero luego el partido se pone difícil y tenemos que ir con la gente experimentada. Lo sacas, le dices qué tiene que hacer y si dos veces no responde, es el momento para el siguiente", zanjó.