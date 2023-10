Els Amics de les Arts componen el himno del Bàsquet Girona

Presentaron en Fontajau la pieza a la plantilla antes de estrenarla el domingo ante la afición en el descanso del partido contra el Madrid "Es más difícil crear un himno que una canción", aseguran los componentes del popular grupo musical catalán

Se acabó el entreno y, de manera inmediata, a la pista de Fontajau entraron tres refuerzos inesperados: Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Dani Alegret. Los miembros de Els Amics de les Arts, uno de los grupos más populares de la música en catalán, no se ganarán la vida haciendo triples, pero desde este domingo animarán a la afición del Bàsquet Girona con un nuevo himno que han compuesto y que ayer presentaron a la plantilla. Lo recibieron con entusiasmo. Es un canto que engancha, tiene ritmo y que, a partir del próximo fin de semana, irá ya por siempre jamás más ligado a la historia del club que preside Marc Gasol. «Ellos contactaron con nosotros para hacernos la propuesta y como que somos gente que nos solemos apuntar a este tipo de cosas, nos gusta el baloncesto, y dos de los tres miembros del grupo vivimos en Girona, pensamos que no lo podíamos dejar escapar», explicaba ayer Joan Enric Barceló.

Els Amics de les Arts, por lo tanto, añaden un nuevo servicio a su nómina de aportaciones en la ciudad. Para la historia quedará aquel macroconcierto para celebrar el 5 de junio de 2017 el primer ascenso a Primera del Girona FC. Y a continuación habrá el himno del baloncesto, o un Festivalot plenamente consolidado como la puerta de entrada de mucha chiquillería a la música y a la cultura. Se han aventurado también en el teatro musical ("Pares normals"), y han actuado en escenarios imponentes, pero aun así confiesan que crear un himno «es una responsabilidad muy bestia», en palabras de Piqué, que Alegret secunda: «no es lo mismo hacer un himno que una canción, a nivel musical teníamos claras una serie de consignas, como por ejemplo que la melodía fuera fácil de recordar, que la gente se lo hiciera suyo con facilidad, y que también funcionara cantado a capella a pesar de que está grabado con instrumentos. Tenía que tener una épica que contagiara energía, una cosa que muchas veces, en las canciones, renunciamos, porque una canción con mucha épica puede resultar artificial».

Los tres integrantes de Els Amics de les Arts se confiesan futboleros, a pesar de que con matices. «El baloncesto es más divertido que el fútbol, pasen muchas más cosas», subraya Piqué. Barceló y Alegret se han enganchado por sus hijos, que practican este deporte. Barceló, incluso, es abonado del Bàsquet Girona y a menudo se deja ver por Fontajau. Y esta afición lo ha reconectado con su juventud, cuando seguía los partidos del antiguo CB Girona, que pasó 20 temporadas seguidas en la liga ACB antes de desaparecer el 2008. «Recuerdo un partido contra el Breogán donde nos jugábamos la permanencia. Yo era allá (señala un lado de la grada) y aquí había una pancarta que me quedó grabada ‘Somos 5.000 contra 5, es imposible perder’. Aquel sentimiento, junto con el que cogieron en un encuentro con trabajadores del club y miembros de la grada de animación lo han querido plasmar al himno que estrenarán domingo, durante el descanso del partido contra el Madrid. Un duelo entre colíders y equipos imbatidos.

LA LETRA, UNA CARTA AL, JUGADOR

En el himno del Girona aparecen conceptos como que la ciudad es tres veces Inmortal, un guiño a la historia del baloncesto masculino en la ciudad, que se ha visto obligado a refundarse varias veces. Joan Enric Barceló explica que «la letra es una carta al jugador de nuestro equipo, queremos decirle que esto es una lucha desigual, que no solo son ellos a la pista sino que hay toda una afición que también empuja». Ferran Piqué recuerda aquella antigua época Akasvayu y los dos años que Marc Gasol pasó como jugador «y después se desvaneció todo» hasta que el ahora presidente fundó el actual club como escuela de baloncesto y lo ha acabado llevando a la ACB. Dani Alegret explica, por su parte, que «queríamos también que hubiera la presencia del seguidor a la canción y si poneis atención veréis que también se los oye cantar. Pasamos un día de grabación muy chulo con la gente del club y de la afición que invitamos». Ahora este reto «uno de los encargos más difíciles que nos han hecho, porque es una cosa concreta y tienes que representar los valores de un club, no se trata de hacer un disco» esperan que guste a los seguidores: «ellos serán los que lo tendrán que defender cada jornada, nosotros no estaremos, pero el himno quedará».

El tema solo se podrá escuchar en directo otra vez, más allá de domingo: en el concierto que Els Amics de les Arts ofrecerán en el Auditori de la ciudad el 27 de octubre. «Pensamos que era un buen momento, abriendo las Fiestas de la ciudad y tocando en Girona, porque no tendría mucho sentido hacerlo en cualquier otro escenario», valora Dani Alegret. Antes los primeros que lo podrán escuchar serán los 5.200 aficionados que llenarán Fontajau domingo. Un Girona-Madrid que llega después del increíble inicio del equipo con un 3-0 y que contará con el ánimo de toda la grada con este nuevo himno que se propone hacer «temblar» Fontajau.