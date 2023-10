Carles Durán: "Tenemos que mejorar en el rebote defensivo, hoy ha sido una sangría"

El técnico del Joventut de Badalona habló tras la derrota de su equipo en casa El Morabanc Andorra se impuso 84-94 al conjunto catalán y suma su tercera victoria de la temporada

Carles Durán, entrenador del Joventut Badalona, destacó como el punto más negativo de la derrota contra el MoraBanc Andorra el rebote. "Tenemos que mejorar en está faceta del rebote defensivo. Hoy ha vuelto a ser una sangría", admitió.

El conjunto catalán cayó derrotado 84-94 ante un Andorra que suma su tercera victoria de la temporada en la Liga Endesa ACB.

"El MoraBanc ha sido mejor que nosotros. Hemos empezado bien, pero en el minuto 6 cuando he empezado las rotaciones el equipo se ha caído. En el inicio del segundo cuarto no hemos hecho ninguna falta y nos anotado cuatro triples. Ellos han jugado muy serios y con el dominio del rebote tenido 10 o 11 posesiones más que nosotros. Así es muy difícil ganar en la ACB", resumió el técnico catalán.

Encajar 94 puntos no lo considera del todo decisivo. "No estoy contento, pero el ritmo de juego ha cambiado. Esto no quiere decir que estemos satisfechos y si cada día nos meten más de 90 puntos pasará a ser un problema y será difícil ganar".

La derrota no debe afectar al equipo y Carles Durán espera una reacción en Venecia. "Ganar y perder siempre ayuda a crecer aunque nos gusta más crecer cuando ganamos. No pondremos excusas y el martes toca otro partido. Nos tocará ser mejores mentalmente", añadió.

Andrews volvió después de su lesión y anotó 12 puntos, pero Carlos Durán fue crítico con él y con el equipo. "Estuvo irregular como todos. Ha hecho un esfuerzo para jugar y ha vuelto para ayudar al equipo. En algunos momentos nos ha ayudado y en otros no tanto porque no ha estado fino con los triples y ha perdido balones importantes. Eso sí, lo ha intentado como todos sus compañeros, pero no ha sido suficiente y no les ha dado para ganar", sentenció Carles Durán.