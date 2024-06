Las notas finales de la decepcionante temporada blaugrana

El conjunto azulgrana cerró la temporada de la peor manera posible, con una derrota en el Palau y ante un Madrid muy superior para poner punto y final a un año complicado donde los cambios realizados por la dirección técnica no han dado el resultado esperado.

Con la eliminación en cuartos de final de la Euroliga y quedar fuera de la final de la Liga Endesa, la nota colectiva tiene que ser la de un suspenso claro, aunque no todos los jugadores han rendido de la misma manera. Analizaremos uno a uno camino de las vacaciones.

Satoransky no ha brillado como se esperaba en la plantilla azulgrana / JAVI FERRANDIZ

Thomas Satoransky, perdido. El base checo ha sido uno de las decepciones de la temporada. Con su experiencia anterior y procedente de la NBA, junto a su físcio, no ha logrado explotarlo, y sin la confianza necesaria para anotar, cosa que solo empezó a hacer a final de temporada. Un jugador con dotes de líder, pero que no ha sabido explotar ni ganarse el respeto del rival. Nota final: 4

Ricky Rubio, desubicado. El base del Masnou despertó muchas expectativas, pero no ha llegado a cumplirlas a lo largo de los meses en que vistió de blaugrana. Le costó coger el ritmo, y la falta de minutos, al tenerlos que repartir Grimau con los otros bases, no le permitió ganar la confianza que necesitaba. Un jugador desequilibrante que mostró su talento defensivo, pero que no mandó como se esperaba de él. Nota final: 4

Oriol Paulí, intrascendente. El exterior blaugrana apenas ha tenido oportunidades en esta campaña siendo uno de los ‘sacrificados’ a la hora de escoger a los 12 jugadores con ficha. A pesar de ello, jugó 14 partidos de Euroliga y 17 de Liga Endesa. Siempre que saltó a la pista, mostró lucha y determinación, pero sin continuidad durante el año. Será un de los que deje el equipo en busca de nuevos retos. Nota final:5

Nicolás Laprovittola, inconstante. El de Morón fue uno de los jugadores que tiró del equipo en los primeros meses y lo acabó pagando en forma de lesiones. Cuando está en racha, es un jugador imparable en ataque, aunque en ocasiones sufre ‘desconexiones’ que no puede permitirse el Barça de un jugador básico. Nota final: 6

Rokas Jokubaitis, desaprovechado. La llegada de Ricky le restó minutos y protagonismo y su confianza fue menguando a medida que pasaba la temporada. Un jugador con cierta estrella con Jasikevicius, pero que se fue apagando con Grimau. En sus apariciones, siempre pasaban cosas, mayormente buenas, aunque sus ganas de impactar en el juego a veces le llevó a demasiados errores. Nota Final: 4

Brizuela no ha contado con los minutos necesarios para mostrar su calidad / JAVI FERRANDIZ

Darío Brizuela, eléctrico. Uno de los fichajes de la temporada a golpe de talonario, no pudo contar con la regularidad necesaria para ser un jugador impactante en el equipo. Cuando tuvo sus oportunidades, las aprovechó, aunque esas ganas de hacer mucho en muy poco tiempo no le acabó de ayudar. Nota final: 5

Nikola Kalinic, pasota. A pesar de la confianza que le otorgó Grimau, el serbio ha realizado una temporada realmente mala, con poco impacto ofensivo, y a pesar de su lucha por cada balón, no ha dado lo que se esperaba, especialmente en el tramo final de la temporada donde ha estado completamente ‘desaparecido’. Nota final: 3

Alex Abrines, voluntarioso. El capitán azulgrana ha vivido lastrado por una lesión que le tuvo mucho tiempo fuera del equipo y le costó coger el ritmo de juego. Con más o menos acierto en el tiro, su implicación ha sido total y cuando estuvo en su mejor momento de forma, se convirtió en un jugador vital. Debe seguir siendo ‘luz’ para este Barça. Nota final: 6

Jabari Parker ha sido el fichaje más acertado de Juan Carlos Navarro esta temporada / JAVI FERRANDIZ

Jabari Parker, desequilibrante. La estrella estadounidense necesitó su tiempo para adaptarse al estilo de juego europeo pero con sus ganas y paciencia, acabó siendo uno de los baluartes de este equipo, y cerró el año como su mejor actuación. Si Parker mantiene esa implicación, su renovación ha sido el gran acierto del año. Nota final: 7

Joel Parra, batallador. Otro de los nuevos que ha tenido que vivir momentos complicados, con muchos encuentros fuera de la convocatoria, pero que no desesperó y aprovechó sus oportunidades, especialmente en las últimas semanas. Parra debe seguir creciendo y ganando protagonismo en este Barça la próxima temporada. Nota final: 6

Oscar Da Silva, desangelado. El ala-pívot alemán tiene una calidad innegable pero le ha faltado contundencia bajo el aro. Ha calentado muchos minutos en el banquillo, siendo uno de los ‘olvidados’ por el técnico hasta que empezó a ganarse minutos en lugar de Willy. Una reacción positiva en las últimas semanas pero que llega un poco tarde ya que será uno de los que abandone el club. Nota final: 4

Jan Vesely, lider. El veterano pívot checo ha sido el jugador más regular del Barça y en muchas ocasiones, ha tirado del equipo ante la falta de liderazgo. Ha sido un modelo de entrega y aportación ofensiva y también se multiplicó en defensa. Acaba la temporada un tanto frustrado como reflejó su expulsión en el tercer partido ante el Madrid. Nota Final:7

Willy Hernangómez, la gran decepción de la temporada azulgrana / JAVI FERRANDIZ

Willy Hernangómez, decepcionante. El pívot madrileño era una de las grandes esperanzas para hacer de nuevo grande al Barça, pero la realidad es que el jugador no ha estado a la altura, especialmente en defensa, y ha dejado a la dirección deportiva realmente mosqueada. Aunque su contrato no permite mirar alternativas por lo que seguirá el próximo año. Nota final: 3

James Nagy, olvidado. El pívot nigeriano no ha contado con minutos ni tampoco oportunidades para intentar mostrar su juego. Cuando ha estado en pista, se le ha notado la desconfianza, a pesar de intentar dejar su impronta cada vez que saltaba al campo. Habrá que buscarle un destino si no acaba en la NBA, que parece complicado. Nota final: 4

Roger Grimau, sobrepasado. El técnico azulgrana solo habrá tenido un año para mostrar su valía y a pesar de coger el mando con ilusión y ganas, no ha sido suficiente para ganarse la continuidad. No todo ha sido culpa suya, porque la plantilla no estaba equilibrada y era un año complicado, aunque en algunos momentos, le ha faltado tablas en la banda. Nota Final: 4