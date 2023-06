Laia Aleixandri: "El Barça es un espejo para los otros clubes"

La defensa del Manchester City atiende a SPORT antes de estrenarse como comentarista en DAZN con la final de la Champions "Me imagino una final con muchos goles"

Laia Aleixandri, formada en la cantera azulgrana, está viviendo el 'fenómeno Barça' desde fuera. Tras consolidarse como una de las mejores centrales -aunque también juega de pivote y de lateral- de la Liga con el Atlético, dio el salto a Inglaterra el pasado verano para incorporarse al Manchester City.

Hoy da un paso más en su carrera y se estrenará de comentarista en DAZN con la final de la UEFA Women's Champions League.

La defensa catalana atiende a SPORT antes de la final.

¿Cómo estás? ¿Ya recuperada del todo?

¡Pues sí! La verdad es que justo he terminado la semana extra que tenía para quedarme en Manchester y tener buenas sensaciones y recuperarme al cien por cien. Estoy muy contenta de cómo ha ido este proceso de recuperación y sobre todo de la semana pasada, poderme ver en entrenamiento también con el equipo, que es una manera distinta de acabar la temporada.

¿Cómo ha sido tu primer año en Inglaterra?

La verdad es que tengo un cúmulo de sensaciones un poco contrarias, porque al final estoy muy contenta del paso de gigante que he dado llegando a un club como el Manchester City y haciéndome un hueco importante en el equipo. Eso me ha ayudado mucho, verme cada fin de semana en el once y participando y teniendo minutos. Pero, a la vez, al inicio fue un poco difícil a nivel personal. Un cambio de cultura, de clima, de idioma... Pero bueno, todo lo deportivo me ayudó a que todas las piezas fueran encajando mejor. Y también tengo ese sentimiento contrario por no habernos llevado ningún título esta temporada y sobre todo, por no habernos clasificado para la Champions, que creo que era un objetivo primordial. Ahora estoy con muchas ganas de afrontar la siguiente temporada y estar mucho más asentada tanto en el equipo como como en la Liga inglesa.

Este año te hemos visto de central de pivote e incluso de lateral. ¿Cómo te has sentido en esta faceta tan polivalente?

Bien, la verdad es que parece más complejo que como te lo voy a explicar, pero bien. Yo me lo tomo de forma muy positiva, si bien es cierto que yo sé que en la posición de central rindo, o esas son mis sensaciones, a un nivel muy bueno, porque al final es donde he jugado siempre, me gusta mucho también crecer como jugadora en estas diferentes posiciones, sobre todo en esta última. Me ha tocado un poco cumplir como lateral a nivel defensivo, formando la línea de cuatro, pero cuando tenemos balón y la posesión, pues ese lateral se convierte en doble pivote y estoy más avanzada y puedo participar mucho más en el juego, así que contenta de seguir progresando en ese aspecto y de tener esa polivalencia.

Has podido vivir en primera persona la apuesta de la Federación y de la Liga inglesa.

Esto ha tenido un impacto sobre mí muy positivo. Después de vivir la Eurocopa en Inglaterra ya me podía imaginar un poco lo que lo que me podía encontrar, pero me ha sorprendido a mejor tanto los fans, como la organización, los comerciales... Es todo increíble, la verdad. Y espero que solo vaya más y que incluso otras ligas y federaciones puedan tomar ejemplo.

Ahora te estrenas como comentarista. ¿Cómo surgió la idea?

DAZN me lo me lo comentó y me dijo que si me gustaría vivir esa experiencia y yo acepté encantada. Estoy abierta a vivirlo y a disfrutarlo de otra forma. Es verdad una cosa no quita la otra, yo soy futbolista profesional y seguramente con el ojillo izquierdo voy a verlo de la forma en la que lo siento. Y es que sueño en algún día poder estar en ese escenario y no voy a parar de luchar para ello.

¿Cómo te preparas para hacer algo así, tan nuevo para ti? ¿Te has fijado en alguien o te han dado algún consejo? Bueno, siempre está el típico familiar o pareja que te dice "tienes que hacer esto o lo otro", que te dan consejos. Pero yo soy muy futbolera y veo tantos partidos de fútbol que, al escucharlos, pues no sé si eso lo habré interiorizado en mí o no. Pero bueno, yo voy a divertirme, voy a hacerlo lo mejor posible y estaré bien acompañada.

¿Cómo ves la final?

Espero un partido con muchos goles, creo que son dos equipos con ideas muy claras, pero a la vez también muy diferentes. Y creo que se va a abrir el marcador bastante pronto, lo que va a hacer que sea un partido con bastante goles.

¿Las dos grandes armas de cada equipo?

Para el Wolfsburgo voy a decir Lena Oberdorf y Popp. Y del Barça, Patri Guijarro y Aitana.

¿Cómo has visto el fenómeno Barça desde fuera? Ese crecimiento a nivel deportivo y social en los últimos años. Pues la verdad es que brutal, increíble. Es un espejo donde todos los clubes pueden verse reflejados, todos aquellos que quieren apostar fuerte por el fútbol femenino. Y sin duda es el reflejo de la constancia de cada año querer más a nivel de todo de club, a nivel deportivo, a nivel de jugadoras. Este Barça tiene repercusión, no solo en la liga española, sino también fuera.