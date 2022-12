¿Qué equipos se pueden clasificar a cuartos de la Champions femenina hoy?

Hasta siete equipos pueden terminar la quinta jornada con la clasificación para cuartos de final asegurada Rosengård, Slavia de Praga, Vllaznia y Zürich abandonarán la competición europea la próxima semana

En la quinta jornada de la fase de grupos de la UEFA Women's Champions League, que se disputa entre el jueves 15 de diciembre y el viernes 16, hasta siete equipos pueden clasificarse para los cuartos de final, a falta de una jornada para finalizar la fase de grupos.

El Wolfsburgo es el único conjunto que ya tiene un puesto asegurado para la siguiente fase, con 10 puntos tras tres victorias (ante Roma, St Pölten y Slavia Praga) y un empate en Italia.

Hasta siete equipos le pueden acompañar y completar la lista de los ocho mejores combinados del continente europeo. Estos son Arsenal, Barcelona, Bayern de Múnich, Chelsea, Lyon, Paris Saint-Germain y Roma.

🟢🐺 Wolfsburg are the first team through to this season's quarter-finals 👏👏👏#UWCL // @VfL_Frauen pic.twitter.com/75SIOOgcht