El curioso tuit que muestra el antes y después de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz venció en la final de Wimbledon 2023 a Novak Djokovic en cinco sets De esta manera, el tenista murciano consigue su segundo Grand Slam tras el US Open 2022

Tras una batalla épica en el lugar más icónico del tenis mundial, Carlos Alcaraz se proclamó campeón de Wimbledon al vencer al serbio en el quinto set. A sus 20 años, el tenista de El Palmar ya tiene en sus vitrinas dos torneos de Grand Slam, quien lo diría de aquel niño que hacía 'parkour' en un pueblo de 25.000 habitantes en Murcia.

El propio Alcaraz y a través de sus redes sociales, ha querido mostrar los inicios de su infancia con el trend 'How It started vs How it's going'. A la izquierda se puede observar al pequeño Carlos jugando a saltar vallas con amigos y en la fotografía de la derecha y pocos años más tarde se le puede ver levantando el trofeo de Wimbledon.

How it started… How it's going 👀 pic.twitter.com/4iVp7EebWa — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) 17 de julio de 2023

Esta victoria pesa más si vences en la final al tenista más laureado de la historia en una de sus pistas favoritas y cumples el sueño de toda tu infancia. Aquel niño que soñó en grande, no le ha hecho faltar hacerse grande para serlo. Miembro del All England club, la center court de Wimbledon siempre será para Carlos Alcaraz aquel sitio donde saltaba vallas con sus amigos en El Palmar.