Setién: "En el Barça me encontré unos hábitos que no había vivido nunca"

El técnico del Villarreal reconoce que su experiencia en el banquillo del Barça "no fue fácil" "¿Messi? Hay cosas que te gustan y otras que no y hay que torear con ella", explicó en el Larguero

Quique Setién, que el miércoles fue presentado como nuevo entrenador del Villarreal, se refirió en una entrevista en El Larguero a su paso por el Barcelona. El técnico volvió a explicar que fue una experiencia difícil y que tuvo muchas complicaciones para poder tomar decisiones.

"Cuando llegas a un sitio que llevan 14 años ganándolo todo... tienen unos hábitos que yo no había vivido nunca. Hay cosas que no puede cambiar porque ya estaban establecidas y no es una situación fácil”, empezó diciendo.

A pesar de los momentos de dificultad, Setién aseguró que si se encontrara de nuevo en la misma situación, volvería a aceptar el cargo de entrenador del Barça. “Tuve una experiencia enorme en el Barcelona que me sirvió para aprender. La volvería a vivir sin dudarlo. De todo se aprende, para hacerlo mejor en un futuro”.

A vueltas con Messi

De todos es sabido que Setién y Messi no tuvieron una gran complicidad. El técnico ya dejó entrever en otras entrevistas que hubo cosas del argentino que no le gustaron. Esta vez fue más prudente con sus declaraciones.

“No merece la pena hablar de Messi. Todo el mundo debe quedarse con el Messi que ha sido una atracción permanente durante 14 años y eso quiero recordar de Messi. No puedo valorar si me decepcionó. Hay cosas que te gustan y otras que no y hay que torear con ellas. Si encima te mete tres goles en cada partido no puedes decir nada. Siempre hay un jugador que te cuesta un poco más y aceptarle como es”.