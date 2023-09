Setién explica su 'pique' con Alejo

"A Alejo no le he faltado, le he dicho que por qué no juega más al fútbol”, apuntó el cántabro El entrenador del Villarreal reconoció que Pedraza “merece la expulsión, hay un cabezazo” a Alejo

El entrenador del Villarreal, Quique Setién, ha declarado tras el partido en el que este viernes han perdido por 3-1 ante el Cádiz que al jugador del Cádiz Iván Alejo “no le he faltado, le he dicho que por qué no juega más al fútbol”.

El técnico del conjunto visitante, que fue expulsado en el túnel de vestuarios, manifestó en rueda de prensa que “no ha pasado nada, me he cruzado con Alejo, se me ha echado todo el banquillo del Cádiz encima y me he tenido que marchar”.

“He sido de lo más correcto”, aseguró al señalar al futbolista del conjunto gaditano como el que, a su juicio, provocó en la primera parte la expulsión de su jugador Alfonso Pedraza (m.24).

Setién reconoció que su lateral izquierdo tuvo una reacción “impulsiva ante una provocación, lo triste es que esto último no lleva tarjeta”.

El entrenador del Villarreal reconoció que Pedraza “merece la expulsión, hay un cabezazo” a Alejo.