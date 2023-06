Roig: "El que le pegó el tortazo a Baena fue el presidente del Villarreal"

El presidente del Villarreal ironizó sobre el incidente entre su jugador y Fede Valverde que acabó con el uruguayo del Real Madrid denunciado "Estuve a punto de largarme a Estados Unidos", confesó Roig, que considera que la prensa dio un trato injusto a su club a causa del poder mediático que tiene el Real Madrid

Fernando Roig, presidente del Villarreal, criticó ayer el trato que sufrió su jugador Álex Baena después de recibir un puñetazo del madridista Fede Valverde el pasado 9 de abril tras el partido entre ‘groguets’ y blancos.

"Yo les dije que había que haberlo arreglado. La situación se produjo en Madrid que venía de una cosa que había pasado tres meses antes, y para mí fue bastante desagradable. No lo viví en directo porque no estuve presenciando ese partido. El Villarreal no ha hecho ninguna acción sobre nada y hemos estado a disposición del jugador. Yo creo lo que dijo el jugador. Lo que pasa es que es el Madrid, es muy mediático. La forma de opinar... Oí comentarios de todo tipo. Estuve a punto de salir hacia Estados Unidos, de largarme de aquí", reconoció Roig en una entrevista en ‘Marca’.

“Poco más o menos el Villarreal fue culpable de todo. El que le pegó el tortazo fue el presidente del Villarreal. Yo creo que se han sacado los pies del tiesto. Me gustaría que alguno se desdijera de comentarios, de lo que se hizo, y no me parecieron del todo correctos”, analizó el presidente del Villarreal. “Pero el Madrid es mucho Madrid; y la prensa, mucha prensa. Aquí estamos en un pueblo. Pero, siempre intentamos ser caballerosos y señores, con respeto a todos”.