El duro aviso de Unai Emery a sus jugadores sobre el Mundial

El técnico del Villarreal advierte: si un jugador tiene el Mundial de Catar en la cabeza, optará por otro "Voy a estar pendiente de que mis jugadores estén muy centrados aquí. A veces me sorprende lo que oigo por ahí", comentó

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, se mostró contundente este viernes con la actitud que espera de sus jugadores en este mes y medio antes del Mundial de Catar al asegurar que si ve a un jugador con la mente puesta en la cita mundialista recurrirá a otro que esté más centrado en el equipo.

“Tengo claro que los jugadores tienen el Mundial muy en la cabeza, por lo que voy a estar pendiente de que mis jugadores estén muy centrados aquí. A veces me sorprende lo que oigo por ahí, por lo que la idea es que mi gente esté aquí y no allí", dijo Emery en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Cádiz.

En ese sentido, el entrenador del conjunto castellonense dijo que en situaciones anteriores similares a la actual se llevó "alguna sorpresa por no haberlo visto venir y ahora, y por lo que la experiencia que tengo, me da para estar preparado y hacer que mis jugadores estén a tope, y en el caso de que alguno no lo esté, tendré que poner a otro”.

Además de estar alerta de cómo afrontan los internacionales el Mundial, Emery también considera que habrá que evaluar la forma en la que afrontan el resto de jugadores el parón de la competición de Catar.

En ese sentido, Emery no quiso concretar el plan previsto durante el largo parón con motivo del Mundial entre noviembre y diciembre, al asegurar que el fútbol es "muy cortoplacista, por lo que como entrenador vivo los procesos que tengo delante. Ahora llega un bloque largo y solo estamos pensando en lo que llega mañana".

Sobre ese asunto, tan solo apuntó que el club trabaja en un plan para poder estar en las mejores condiciones para poder seguir en la misma línea durante esa época sin competiciones de clubes. "También habrá que ver cómo regresan los que se van y cómo están tras el Mundial y que podamos estar en la misma línea", agregó.