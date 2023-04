Nadie quiere a Ilaix

"No queremos a ningún jugador que no quiera estar en el Leipzig", ha confirmado Max Eberl, director deportivo del equipo alemán, propietario del jugador Cedido en el Valencia, que no tiene asegurada su continuidad en Primera, el exjugador del Barcelona no es titular

Ilaix Moriba juega en el Valencia cedido por el Leipzig pero lo más probable es que la temporada próxima no milite en ninguno de esos dos equipos. En el equipo valenciano no es titular y ni siquiera está asegurada la continuidad del club valenciano en Primera División.

El Leipzig, por otra parte, que hizo una ambiciosa apuesta hace dos años cuando lo fichó del Barcelona, tampoco quiere tenerlo en sus filas. El club alemán ha sido muy claro y el director deportivo, Max Eberl, ha sido claro al respecto en 'LVZ-Talk': "No queremos a ningún jugador que no quiera estar en el Leipzig".

Así que el centrocampista tendrá que buscar nuevo destino y parece que en la Premier o la serie A podría estar su nuevo equipo aunque la cotización del jugador ha bajado mucho desde que saliera del Barcelona, donde no ha conseguido triunfar ni en la Bundesliga ni en la Liga española.