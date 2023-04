El Valencia pone a prueba su ansiedad ante un Rayo ilusionado con Europa

Los dos conjuntos viven momentos antagónicos en la tabla El miedo de los de Baraja ante la ambición de los de Iraola

El Valencia, en descenso y con los agobios propios de su delicada situación, mide su ansiedad en Mestalla ante un Rayo Vallecano que buscará el triunfo que le permita certificar prácticamente la permanencia y seguir en la carrera por Europa.

El equipo valenciano busca la que sería su tercera victoria consecutiva en casa desde que Rubén Baraja se hizo cargo del equipo, dado que ya ha ganado a la Real Sociedad y al Osasuna, en ambos casos por un ajustado 1-0 pero con una buena imagen.

El influjo del que fuera leyenda del valencianismo ha permitido reforzar la unión de la grada con el equipo en un momento en el que parecía que jugar en casa estaba comenzando a generar cierta ansiedad en los jugadores. Eso sí, el Valencia afronta este encuentro tras haber firmado en el campo del Atlético de Madrid el peor partido en la era Baraja.

Tras ese encuentro llegó el parón de selecciones y diez jugadores se fueron con sus equipos, por lo que el técnico apenas ha tenido tres entrenamientos con su plantilla al completo.

Este descanso ha permitido también que se reincorporaran al equipo los tres últimos jugadores de campo que estaban lesionados. Más allá de la baja de larga duración del portero Jaume Doménech, el técnico no tiene bajas para este choque, aunque visto que Gabriel Paulista no ha completado apenas entrenamientos parece complicado que juegue.

En cualquier caso, el técnico tendrá por primera vez múltiples opciones para definir su once. Así, no está claro si usará a Dimitri Foulquier o a Thierry Rendall en el lateral derecho o incluso si apostará por doble lateral. Eray Cömert, Mouctar Diakhaby y Cenk Özkacar se pelearán por dos plazas de centrales y Hugo Guillamón y Nico González por la de mediocentro, aunque también podrían jugar juntos y Andre Almeida, Yunus Musah e Ilaix Moriba por las otras dos en la línea medular si no lo hacen.

También tiene varias opciones para las bandas, con Samu Castillejo, Samuel Lino y Justin Kluivert y en la punta de ataque, aunque ha apostado por Hugo Duro, en el estadio del Atlético ya reapareció Edinson Cavani y ahora tiene también a Marcos André.

Enfrente está el equipo madrileño, que encadena seis jornadas sin ganar y necesita volver a sumar de tres para dejar prácticamente sellada la permanencia y no perder ritmo en la carrera por Europa, algo que, aunque no es un objetivo, sí se ha convertido en una ilusión.

El partido supondrá el reencuentro del Rayo con Rubén Baraja, que fue entrenador del equipo madrileño durante tres meses entre noviembre de 2016 y febrero de 2017.

Andoni Iraola podrá contar para este partido con todos sus efectivos y en lo que respecta al once titular no se esperan grandes cambios. La principal duda reside en la punta de ataque ya que tanto Sergio Camello como Raúl De Tomás cuentan con opciones de salir de inicio.

El principal aspecto a mejorar del Rayo es la falta de gol que está mostrando en las últimas jornadas, ya que en los últimos cuatro encuentros solo marcó en uno, en el último frente al Girona.

Alineaciones probables:

Valencia: Mamardashvili; Foulquier o Correia, Diakhaby o Cömert, Özkacar, Gayà; Guillamón, Nico, Almeida; Castillejo, Hugo Duro o Cavani, Kluivert o Lino.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Lejeune, Fran García; Isi Palazón, Comesaña, Valentín, Álvaro; Trejo; Camello.

Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité andaluz).

Estadio: Mestalla.

Hora: 21:00 CET (19:00 GMT).