Diakhaby se pronuncia tras su operación: "Mi familia me preguntaba si iba a poder andar"

Mouktar Diakhaby sufrió una grave lesión en el encuentro ante el Real Madrid, después de que Aurelien Tchouaméni cayera encima de su pierna derecha. El defensor guineano del Valencia tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y ser evacuado de Mestalla en ambulancia.

El jugador pasó con éxito por quirófano y ya ha abandonado el recinto hospitalario. El propio Diakhaby se pronunció y explicó sus sensaciones a 'Relevo' tras la operación: "Estoy mejor después de la operación, ha sido un poco larga, pero en general estoy ya mejor, voy muy bien".

Y es que todo parece haber ido mejor de lo esperado. El doctor Sonnery-Cottet afirmó a 'Relevo' que el plazo para acabar la rehabilitación si todo iba bien era de 9-12 meses. No obstante, la mejor noticia para Diakhaby es que podrá volver a andar con normalidad.

Sin lugar a dudas el poder caminar cono antes de la lesión es algo que preocupaba tanto a jugador como a su entorno. "Estoy contento, hay cosas más importantes que a día de hoy voy a poder hacer en el futuro sí o sí, como andar. Entonces puedo estar más tranquilo", señaló.

El médico que le operó quiso ser más conservador, mientras que el doctor Sonnery-Cottet se mostró muy positivo. Sobre esto, el futbolista agregó que "lo que no puedo entender es que se hable sin saber realmente lo que tengo". "Es verdad que se pueden hacer análisis, pero mi familia los veía y me llamaban preocupados y me decían si iba a poder volver a andar. ¡Que sí, que no hay problema con el nervio! Y bueno, yo estoy bien", finalizó.