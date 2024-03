Comunicado de Diakhaby tras su lesión

Mouctar Diakhaby , jugador del Valencia, emitió un comunicado sobre la lesión que sufrió el sábado por la noche en el partido de Liga contra el Real Madrid.

"Quiero agradecer a los numerosos mensajes que apoyo que he recibido después del partido de ayer contra el Real Madrid, algo que me emociona y me da fuerza para esta prueba.

Quería particularmente dar las gracias a mi club, y también al personal sanitario que me atendieron en el hospital con amabilidad y compasión.

Las lesiones son parte del juego y del deporte de alto nivel. La batalla será larga, pero estoy listo a ello y hará lo máximo para volver lo antes posible sobre los terrenos de juego y aún más fuerte", escribió en francés en sus redes sociales.