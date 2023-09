La inesperada frase de Zverev a Alcaraz tras acabar el partido

"Es muy difícil competir contra Carlitos, pero si no estás al cien por cien, aún lo es mucho más", dijo el alemán Unas molestias que empezó a sufrir en el segundo set le mermaron durante el resto del partido

Carlos Alcaraz superó con claridad a Alexander Zverev en los cuartos de final del US Open sin darle opción alguna. El español se impuso sobre el alemán por la vía rápida por 6-3/6-2/6-4 y y por segundo año consecutivo llega a las semifinales del US Open.

Alexander Zverev, después de su agónico partido ante Jannik Sinner en octavos de final, admitió que unas molestias que empezó a sufrir en el segundo set le mermaron durante el resto del partido. Una vez terminado y al acercarse ambos a la red para el saludo protocolario, el alemán le dijo al murciano: "¡Buena suerte! ¡Ve a ganar!".

Zverev, que tuvo que ser atendido en el descanso entre sets, no estuvo en ningún momento, según reconoció, al cien por cien: "Estuve en el partido el primer set. Le podría haber roto el saque, podría haber llevado la iniciativa, pero no lo hice. Entonces en el segundo sentí algo en los isquitibiales de mi muslo izquierdo. No podía sacar bien, la velocidad de mi saque cayó respecto a otros días. Contra Alcaraz necesitas un buen día al saque, de lo contrario será más difícil. Creo que perdí mi mejor arma después del primer set y es difícil competir si no la tienes”.

El alemán también tuvo molestias en el muslo: "No sentí nada en el inicio del partido, apareció de repente. El problema es que me molestó mucho a la hora de correr pero sobre todo con el servicio. Creo que si la velocidad baja, el procentaje también, y es muy difícil competir así contra Alcaraz".

También reconoció que le pasó factura el partido ante Sinner: "Creo que tanto Sinner como yo estábamos agotados después de ese partido, aunque creo que recuperé bien. Mira los hechos. Creo que terminamos a la 01:30 de la madrugada esa noche. Jugamos durante cuatro horas y 40 minutos. Por eso creo que me recuperé bien, pero no fue suficiente para ser competitivo".