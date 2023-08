Sebastián Yatra 'se estrena' como tenista en el US Open: "Alcaraz es lo máximo"

El cantante colombiano jugó un partido de exhibición de dobles junto al talento murciano "Carlos es lo máximo. Nos la llevamos muy bien desde hace mucho tiempo", aseguró

El cantante colombiano Sebastián Yatra dejó por un día los escenarios y los micrófonos para unirse este miércoles como pareja de dobles al tenista español Carlos Alcaraz, con quien brilló en un partido de exhibición en las actividades previas del Abierto de Estados Unidos.

"Carlos es lo máximo. Nos la llevamos muy bien desde hace mucho tiempo. De hecho nos conocimos aquí el año pasado, que Rafa Nadal me invitó a verle en su primer partido", explicó Yatra en una entrevista con la Agencia EFE.

"Y también le agradezco a Carlos que me haya ayudado a agarrar otra pasión y otro hobby. Obviamente nunca voy a jugar a tenis a un nivel profesional... Pero si me pongo las pilas, puedo terminar jugando bien y es un deporte súper divertido", agregó el artista, quien ironizó con que le resulta más entretenido agarrar la raqueta que ir al gimnasio.

Yatra formó pareja con Alcaraz, número uno del mundo y vigente campeón del Abierto de EE.UU., en "Stars of the Open", una noche de partidos de exhibición en Nueva York para recaudar fondos para Ucrania antes de que este lunes 28 de agosto arranque el último 'grand slam' del año.

Alcaraz y el estadounidense Frances Tiafoe eran las figuras del principal partido.

Pero a ellos, dentro de un ambiente de muchas bromas y ambiente relajado, se unieron como invitados especiales Yatra y Jimmy Butler, estrella en la NBA con los Miami Heat.

"Fue una experiencia hermosa. Son el tipo de cosas que uno pone en esa lista de experiencias que nunca te vas a terminar de creer", confesó.

"Estoy superagradecido con Carlitos por la invitación y con el US Open por todo el amor que me dieron", dijo Yatra, quien además será la estrella del concierto "Sounds of the Open" que organiza este viernes el Abierto de EE.UU.

El cantante de "Vagabundo" contó que de niño jugó algo al tenis, aunque nunca especialmente en serio.

"Pero sí tenía alguna base de pequeño y cuando me dijo Carlos para venir (...) empecé hace dos meses a tomar clases otra vez y las primeras pelotas que pegaba no había una que entrara. Todas salían volando (risas). Entonces, sí me tocó entrenar bastante", explicó.

Jimmy Butler sabe como ganar a Alcaraz | @usopen

Ese entrenamiento se notó esta noche en el estadio Louis Armstrong, con capacidad para 14.000 personas, ya que Yatra se mostró hábil sobre la pista y ganó cuatro puntos, incluido el que le dio al triunfo con Alcaraz frente a Tiafoe y Butler.

Quizá en ello también influyeron sus lecciones con otro gigante del tenis como Rafa Nadal, a quien visitó recientemente para preparar esta exhibición.

"Me preparé a 'full' y por eso fui donde Rafa y su academia en Mallorca, que es el lugar más impresionante del tenis que debe haber en el mundo. Es como la fábrica de chocolates de Willy Wonka y él es Willy", bromeó.

"Me dio un montón de consejos que realmente me sirvieron para llegar aquí y jugar", apuntó.

Con el dulce sabor que le ha dejado esta experiencia con la raqueta, Yatra afronta este viernes un concierto muy especial con el "Sounds of Open" del Abierto de EE.UU.

"Es un concierto megaúnico. Sobre todo en un país como EE.UU., que no solamente hay latinos sino gente de todos lados del mundo y pueden traer a cualquier artista", consideró.

"Entonces, que me llamen, ya viéndome como un artista que conocen principalmente en Latinoamérica pero que también se conoce en EE.UU. y que la gente me ha visto en 'Encanto' y muchas otras cosas y ya empiezan a conectar conmigo... Es muy bonito", aseguró un Yatra que promete "un concierto lleno de energía bacana".

El colombiano llega además a esta actuación tras disfrutar este verano del éxito de "Vagabundo", su primer acercamiento al merengue y el género tropical.

"Lo importante al final y lo que dicta mi carrera es la música, son las canciones. Uno puede hacer todas las cosas de prensa y lo que quiera. Pero si no escribes canciones con las que se puedan identificar las personas, nada va a trascender porque las canciones pueden vivir mucho más largo que un ser humano", explicó al señalar que no quiere ceñirse a un solo género musical.

Pero después de esta velada en el Abierto de EE.UU., cabe preguntarse: ¿va a seguir como cantante o se plantea un salto al tenis profesional?

"Puedo ser como Michael Jordan que se sale del baloncesto y entra al béisbol y después vuelve...", cerró entre risas.