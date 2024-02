McGregor 'vacila' a Topuria: "Tengo pelotas enormes...."

La UFC vivió el pasado 17 de febrero un cambio generacional en una de sus categorías reina . Ilia Topuria noqueó a Alexander Volkanovski, monarca de las 145 libras por más de cuatro años, convirtiéndose no tan solo en el nuevo rey del peso pluma sino también en uno de los rostros más emblemáticos de la promotora en la actualidad.

El hispanogeorgiano, conocedor de su capacidad de atracción mediática, agarró el micrófono tras su triunfo y volvió a pedir un pleito con toda una institución de las artes marciales mixtas: "Conor [McGregor], si tienes pelotas, te espero en España" aseguró el flamante nuevo campeón que aspira a instaurar una hegemonía.

El desafío de Ilia

Para los aficionados a las MMA, esto no debería ser noticia. Topuria sabe muy bien que decir y cuando hacerlo. Lo ha demostrado estos meses de training camp en su preparación por el combate ante Alexander Volkanovski, lanzándole dardos constantes a su rival y haciendo lo mismo de forma paralela hacia otros pesos pesados de la competición. Yair Rodríguez, Max Holloway o Sean O'Malley han sido algunas de sus víctimas en entrevistas o ruedas de prensa. Se siente muy superior a todos ellos y así lo expresa. Después de ver cómo dejó dormido a 'The Great' en la lona, tiene licencia para hacerlo.

Sin embargo, Ilia sabe muy bien quien es el hombre a 'provocar'. McGregor, inactivo desde julio de 2021 por una grave lesión, quizás no haya sido el mejor peleador de la historia, pero sí el que llevó la promotora a otro nivel. Puedes no conocer la UFC, pero sí quien es Conor. El irlandés no tardó en contestar a 'El Matador' en redes sociales: "Tengo pelotas enormes, tengo 4 hijos" sentenció.

🥚 Conor McGregor acepta el desafío de Ilia Topuria



😯 "Tengo unas pelotas enormes, tengo 4 hijos"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/5E0I07B0jA — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 18, 2024

La vuelta oficial de 'The Notorius' sigue sin confirmarse. Publicó unas semanas atrás su retorno a la jaula con un combate ante Michael Chandler el próximo 29 de junio en Las Vegas en la 'International Fight Week', pero Dana White aún no ha fijado la fecha. El presidente de la UFC incluso dejó caer en 'The Pat McAfee Show' que lo más viable es que se dé en otoño, por lo que nos tendríamos que esperarnos a después de verano para volver a ver a McGregor en acción.

Cuestionado por la vuelta a la jaula de su 'jueguete' favorito, White no se cortó ni un pelo: "El primer problema fue la lesión, el segundo es que es jodidamente rico. Conor no necesita el dinero, esto lo complica todo. No sé si volverá a pelear en la UFC".

Por su parte, Ilia volvió a contestar preguntas sobre este posible enfrentamiento en la rueda de prensa posterior a su coronación ante 'Volk': "Conor representa el úlitmo capítulo de las MMA. Entonces, para cerrar ya el capítulo y dejarlo en el olvido.. es la pelea que yo veo en mi mente" aseveró 'El Matador', que quiere poner fin a la carrera del irlandés con sus propias manos.